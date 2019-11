MotoGp – L’obiettivo di Dovizioso per il 2020 non cambia | “dopo Valencia necessaria una

MotoGp - Lorenzo guarda il bicchiere mezzo pieno : “ho ritrovato costanza - ci stiamo avvicinando all’obiettivo” : Il pilota della Honda ha parlato al sito ufficiale del team, esprimendo le proprie sensazioni dopo il Gran Premio della Malesia Quattordicesima posizione per Jorge Lorenzo in Malesia, un risultato positivo rispetto all’Australia, dove ha chiuso ultimo e senza ritmo. Lo spagnolo è riuscito a conquistare due punti per la classifica team, unico obiettivo adesso della Honda in questo finale di stagione. AFP/LaPresse Il maiorchino ha ...

Fabio Quartararo MotoGp - GP Malesia 2019 : “Il time-attack è la nostra forza - l’obiettivo è la vittoria ma devo stare tranquillo” : CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI DI Quartararo SUBITO DOPO LA POLE Fabio Quartararo non si ferma più e continua ad impressionare positivamente nel suo primo anno della carriera in MotoGP. Il giovane francese della Yamaha Petronas si è aggiudicato quest’oggi la quinta pole position stagionale (solo Marquez ha fatto meglio da rookie con 9) candidandosi ad un ruolo da protagonista in vista della gara di domani, in cui andrà a caccia del primo ...

MotoGp - Marc Marquez : “Non dobbiamo rilassarci - l’obiettivo è sempre la vittoria a Sepang” : Marc Marquez e la fame di vittoria inesauribile. Il campione del mondo della Honda in MotoGP, che ha chiuso i giochi già nel 15° round stagionale in Thailandia, sta dando seguito al suo campionato trionfale. L’iberico, vittorioso anche a Phillip Island (Australia), ha portato i propri successi di tappa a quota 11, inanellando la quinta vittoria consecutiva. Nel penultimo atto di quest’annata, Marc non ha alcuna voglia di fermarsi, ...

MotoGp - Dovizioso non si sbottona : “dire che siamo ottimisti è esagerato - ma l’obiettivo è il podio” : Il pilota della Ducati non si sbilancia in vista del Gran Premio d’Australia, palesando però buone sensazioni dopo il podio di Motegi Messa alle spalle la trasferta giapponese, la Ducati si concentra adesso sul Gran Premio d’Australia, in programma nel week-end sull’iconico circuito di Phillip Island. AFP/LaPresse Un appuntamento importante per Dovizioso che, dopo il podio di Motegi, vuole continuare a stupire, magari ...

VIDEO Fabio Quartararo MotoGp - GP Giappone 2019 : “Centrato l’obiettivo del Rookie of the Year - oggi il secondo posto era il massimo” : Fabio Quartararo prosegue la sua striscia positiva di risultati conquistando un bel secondo posto nel Gran Premio del Giappone 2019, 16° round stagionale del Mondiale MotoGP. Il nizzardo del Team Yamaha Petronas ha così centrato il sesto piazzamento sul podio dell’anno, di cui tre nelle ultime quattro uscite, garantendosi il riconoscimento di miglior Rookie della stagione con 3 weekend di anticipo. Di seguito il VIDEO con le dichiarazioni ...

Andrea Dovizioso MotoGp - GP Giappone 2019 : “Motegi potrebbe favorirci - l’obiettivo è il secondo posto in classifica” : Andrea Dovizioso sbarca a Motegi per una tappa importante del suo Mondiale MotoGP 2019. Il Gran Premio del Giappone, solitamente, ha sempre visto il pilota romagnolo combattere per le prime posizioni, e anche vincere come accaduto nel 2017. Un risultato che non sarà semplice da centrare domenica, dato che Marc Marquez appare ormai di un altro pianeta rispetto a tutti e, contemporaneamente, la Ducati sta facendo un po’ troppa fatica ad ...

MotoGp – Dovizioso fissa l’obiettivo per il finale di stagione : “a Motegi saremo veloci. Voglio blindre la seconda posizione” : Andrea Dovizioso ha come obiettivo quello di blindare la seconda posizione nella classifica del Motomondiale: il pilota Ducati già dal Gp del Giappone vuole essere protagonista di una buona prestazione Il circus della MotoGp arriva questo fine settimana nel paese del sol levante per il GP del Giappone, sedicesimo appuntamento della stagione, il secondo in territorio asiatico dopo la Thailandia 10 giorni fa. Lo scenario è il circuito Twin ...

Valentino Rossi MotoGp - GP Thailandia 2019 : “L’anno scorso ero veloce - l’obiettivo è il podio” : Valentino Rossi è reduce dalle difficoltà patite in occasione del GP di Aragon andato in scena ormai dieci giorni fa ma si lancia con grandissimo ottimismo verso il GP di Thailandia che andrà in scena nel weekend del 4-6 ottobre. Il Dottore è atteso dal primo dei quattro impegni in terra asiatica e spera di tornare competitivo per il podio, nelle ultime uscite il centauro della Yamaha ha faticato a ingranare e ha sofferto il confronto con i ...

MotoGp – Rimonta agrodolce per Dovizioso ad Aragon : “siamo i più vicini a Marquez - ma ad inizio l’obiettivo era diverso” : Andrea Dovizioso soddisfatto della sua Rimonta al Gp di Aragon: le parole del forlivese della Ducati dopo il secondo posto di oggi Rimonta da favola oggi di Andrea Dovizioso al Gp di Aragon: il forlivese della Ducati è riuscito a conquistare un fantastico podio sul circuito del Motorland, dopo essere partito dalla decima posizione in griglia. Una prestazione impeccabile, quella del ducatista, soddisfatto del suo risultato: “alla fine ...

Marc Marquez MotoGp - GP Aragon 2019 : “L’obiettivo era la pole position ma ora conta la gara” : Marc Marquez ha conquistato la pole position del GP di Aragon 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sul tracciato di Motorland. Lo spagnolo ha confermato il pronostico della vigilia e ha letteralmente dominato le qualifiche, il suo giro buono è stato davvero perfetto e non ha lasciato spazio agli avversari anche se Fabio Quartararo lo ha fatto tremare nel finale. Tutto molto facile per il Campione del Mondo che domani andrà a caccia ...

Marc Marquez MotoGp - GP Aragon 2019 : “L’obiettivo è continua a vincere e giocarsela sempre” : Dopo il fine settimana di Misano (Italia), si torna subito in pista ad Aragon (Spagna) per il quattordicesimo round iridato (20-22 settembre). In MotoGP, come al solito, è aperta la caccia al leader della classifica mondiale, Marc Marquez. Lo spagnolo, in sella alla Honda n. 93, è sempre più vicino al suo ottavo titolo iridato, vantando a sei weekend dalla conclusione ben 93 punti sul secondo nella classifica mondiale, ovvero Andrea Dovizioso. ...