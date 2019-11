Moto | al via in Fiera Rho la 77esima edizione Eicma con 1800 brand

EICMA 2019/ Al via l'edizione del Moto Rivoluzionario : Ha ufficialmente aperto oggi i battenti EICMA 2019, aperta fino a domenica 10 novembre nei padiglioni di Fiera Milano Rho

MotoGp – Dall’Igna e il futuro della Ducati : “presto per dire quale pilota resterà. Quartararo e Vianales interessanti…” : Dall’Igna esprime un interessante giudizio di mercato: i complimenti a Quartararo e Vinales, uniti all’incertezza sul futuro dei piloti Ducati, potrebbero aprire scenari accattivanti La stagione di MotoGp sta per terminare e si iniziano a tirare le prime somme in ottica futura. In casa Ducati si punta alla doppietta sul podio, ancora una volta però alle spalle di Marquez. Se Dovizioso ha già archiviato la seconda posizione, ...

LIVE MotoGP - GP Malesia 2019 in DIRETTA : tra poco il via delle FP3! Valentino Rossi e Dovizioso puntano alla Q2 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.42: Su una pista, forse, più “amica” il forLIVEse si augura di fare meglio, conscio però delle difficoltà del caso e di una GP19 particolarmente sofferente quando si alzano le temperature #AustralianGP – Statement Andrea Dovizioso Day3 / after Race.? pic.twitter.com/wIItAWSZbR — DOVILOVERS INDONESIA (@Dovi04Indonesia) October 27, 2019 3.40: Sul fronte Ducati, ...

LIVE MotoGP - GP Malesia 2019 in DIRETTA : via alle FP2! Yamaha all’assalto contro Marc Marquez. Dovizioso ci prova : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.05: VIA alle FP2! 45' importanti per testare le moto 8.04: Danilo Petrucci continua a faticare con la Ducati ufficiale: il pilota ternano è 12° al termine della prima sessione di prove a Sepang 8.03: Un Marquez che, nelle FP1, per la prima volta non ha impressionato particolarmente. Una chance per gli altri? Loading… Loading… 8.02: Lorenzo, al ...

MotoGp - Viñales non nasconde l’amarezza : “non potevo lasciar andare via Marquez - ma è finita male” : Lo spagnolo ha parlato dell’esito della gara in Australia e della sua caduta, esprimendo il proprio rammarico Una gara bellissima, macchiata dalla caduta arrivata nel finale a togliergli non solo la possibilità di vincere, ma anche il podio. Maverick Viñales mastica amaro al termine del Gran Premio d’Australia, terminato nella ghiaia a poche curve dal traguardo, dopo una battaglia tostissima con Marc Marquez. AFP/LaPresse Il ...

Griglia di partenza MotoGp/ Gp Australia 2019 - qualifiche rinviate a stanotte! : Griglia di partenza MotoGp, Gp Australia 2019: sono state annullate le qualifiche per via del maltempo, si recupera tutto nella notte italiana.

Le qualifiche del Gran Premio di Australia di MotoGP sono state rinviate per il forte vento : Le qualifiche del Gran Premio di Australia di MotoGP, che si dovevano tenere sabato mattina alle 5.45 (ora italiana), sono state rinviate a domenica per il forte vento. Il Gran Premio è previsto per domenica mattina alle 5, e si

TerreMoto Calabria : ripresa circolazione sulla linea ferroviaria Paola-Sapri : E’ ripresa alle 08:55, e sta tornando progressivamente alla normalità, la circolazione ferroviaria sulla linea Paola–Sapri, tra Diamante e Marcellina, sospesa alle 06:35 dopo la segnalazione della Protezione Civile di un Terremoto avvenuto al largo della costa della Calabria. “I tecnici di Rete ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) non hanno riscontrato alcun danno all’infrastruttura dopo la ricognizione della linea a ...

TerreMoto in Calabria magnitudo 4.4 vicino Scalea : sospeso traffico ferroviario. Avvertita anche nel Pollino : Terremoto in Calabria, dove una scossa di magnitudo 4.4 é stata registrata alle 6:31 nel Mare Tirreno, al largo di Scalea. L'epicentro é stato localizzato ad una profondità...

Calabria - terreMoto di magnitudo 4.4 in mare : nessun danno a cose o persone. Sospesa la circolazione ferroviaria tra Sapri e Paola : Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica alle 6.31 nel Mar Tirreno, al largo della costa calabrese e non lontano da Scalea (cosenza), con epicentro a 11 chilometri di profondità. I Vigili del fuoco, insieme ai carabinieri e alla Polizia di Stato, hanno avviato un’ampia attività di ricognizione in tutta l’area dell’Alto Tirreno per accertare se siano stati provocati danni a cose o ...

Scossa di terreMoto tra Lucca e Massa - boati a Viareggio : Una Scossa di terremoto di debole entità è stata registrata oggi 25 ottobre 2019, esattamente alle 04.54, sulla Toscana settentrionale, in Versilia. Già ieri notte era stata rilevata un'altra...

Auto e Moto d'Epoca a Padova : al via l'appuntamento dedicato agli appassionati di auto storiche : Tante le novità per questa 36a edizione di uno dei più importanti appuntamenti internazionali dedicati ai veicoli storici...

TerreMoto - via libera al decreto che proroga a dicembre 2020 lo stato di emergenza : Il Consiglio dei ministr ha approvato il decreto legge che introduce ulteriori interventi urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici

Da Cdm via libera a dl terreMoto : Roma, 22 ott. (Adnkronos) – A quanto si apprende, il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al dl terremoto, un provvedimento per velocizzare la ricostruzione nelle zone del Centro Italia – Abruzzo, Umbria, Lazio e Marche – messe in ginocchio dal sisma. L'articolo Da Cdm via libera a dl terremoto sembra essere il primo su Meteo Web.