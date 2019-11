Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 5 novembre 2019) &Eg; un cadavere dentro a un’auto vicino a unaabbandonata il ‘segno’ lasciato dalparty durato trecon centinaia di giovani da tutta Italia. Al medico del 118, avvisato luned&ig; mattina, non ⪚ rimasto altro che constatare il decesso di una, Moira Piermarini, nata a Roma ma abitante a Pisa dove viveva con la madre e la nonna materna. Era figlia di un poliziotto in pensione.Ildi Ognissanti era convocato in una vecchia industria dismessa che un tempo produceva sterzi per auto, la ex Trw, e vi ha partecipato anche Moira. E’probabilmente - prima ipotesi - per un malore sopraggiuntol’assunzione di un mix di sostanze (alcol, droga?) che solo l’indagine della squadra mobile, coi rilievi della scientifica e il risultato medico legale dell’autopsia, potranno chiarire con precisione. ...

tommazz79 : RT @HuffPostItalia: Morta dopo rave di tre giorni in un'ex fabbrica di Livorno: la vittima è 30enne romana - 1Conci : RT @Letargo6: Purtroppo non mi stanchero' di dirlo: tanto si semina e tanto si raccoglie. Sentivo poc'anzi di una giovanissima morta sola c… - HuffPostItalia : Morta dopo rave di tre giorni in un'ex fabbrica di Livorno: la vittima è 30enne romana -