Mormoni | strage dei narcos | 9 uccisi e arsi vivi Scomparso un bimbo

Messico - strage di Mormoni : sterminata una famiglia a colpi d’arma da fuoco. Si segue la pista dei narcos : Uccisi a colpi di arma da fuoco, alcuni bruciati vivi. È strage in Messico, dove una decina di mormoni statunitensi della famiglia Lebaron, tra cui almeno quattro bambini e due gemelli neonati di sei mesi e le loro madri, sono stati attaccati da uomini armati – forse narcos – mentre erano in viaggio. Il fatto è avvenuto nel nord del Messico, a Rancho de la Mora, in una zona di confine tra gli stati di Chihuahua e Sonora, non lontano ...

