Monza-Perugia volley | Superlega oggi | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Fonte : oasport

(Di martedì 5 novembre 2019) Domani (6 Novembre) alle ore 20.30sfiderà alla Candy Arena. I padroni di casa ancora a secco di punti in questa stagione devono assolutamente muovere la classifica. Di certo l’avversario non è tra i più semplici da affrontare visto che gli umbri, dopo un inizio a dir poco complicato, hanno ritrovato la loro identità nella netta vittoria contro Verona. Il coach Fabio Soli si affiderà alla potenza e alla classe di Bartosz Kurek e Yacine Louati, entrambi hanno collezionato 26 punti nelle prime due partite di. Di fronte, però, si ritroverà una compagine molto attrezzata che vede in Wilfredo Leon Venero e Aleksandar Atanasijević due bocche da fuoco di altissimo livello. Ci si attende un match spettacolare conche parte con i favori del pronostico. Analizzando gli ultimi dieci precedenti è chiara la supremazia della squadra umbra che ha vinto per ben ...

DueMondiNews : +++ La Sir Safety Conad Perugia a lavoro per preparare la trasferta di Monza +++ #Perugia #GoSir - ailinon80 : RT @laberty95: Gianluca Galassi è talmente incompreso che, nonostante la giocane età, ha militato in pochissime stagioni a Milano-Perugia -… -