Milano Stagione lirica dello Spazio Teatro 89 con VoceAllOpera e il dittico

Ginnastica artistica - quando si ritorna in gara? Il calendario di fine stagione : imperdibili Coppa del Mondo e Grand Prix a Milano : Gli appassionati di Ginnastica artistica si sono goduti dieci giorni di Grande spettacolo ai Mondiali che si sono conclusi domenica scorsa a Stoccarda, una vera e propria abbuffata di Polvere di Magnesio con l’appuntamento più importante dell’intera stagione dove abbiamo assistito a prestazioni dall’elevatissimo contenuto tecnico. Ora la domanda è legittima: quando si torna in gara? Ci sono ancora alcuni appuntamenti prima di ...

LIVE Milano-Brindisi - Serie A basket in DIRETTA : si comincia al Forum di Assago - le due squadre cercano la terza vittoria in stagione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Primo possesso di Milano Quintetti in campo per la palla a due! 17:30 QUINTETTI – MILANO: Rodriguez Moraschini Brooks Scola Tarczewski; BRINDISI: Martin Banks Thompson Stone Brown 17:27 Discreta presenza di pubblico al Mediolanum Forum, mentre risuonano le note dell’inno di Mameli 17:23 Fasi finali del riscaldamento prima della presentazione delle squadre e dell’inno ...

Penati : Censi - 'con sua presidenza Provincia Milano ha vissuto stagione di crescita' : Milano, 9 ott. (AdnKronos) - "Filippo Penati è stato presidente della Provincia di Milano dal 2004 al 2009. Durante la sua presidenza la Provincia di Milano ha vissuto una stagione di crescita e protagonismo. Da sempre uomo delle istituzioni, con una lunga e solida militanza politica alle spalle, tu

Milano : storia - ecologia e territori in nuova stagione Fondazione Feltrinelli (2) : (AdnKronos) – Da segnalare, una rassegna di tre giorni intitolata Che storia!: passeggiate, laboratori, incontri, lezioni performative sui grandi temi che segnano il presente, a cura di Giovanni De Luna. E ancora un calendario civile per riattivare il senso di comunità attorno a date controverse e a volte dimenticate, come Friedliche Revolution (9 ottobre 1989), la Strage di Piazza Fontana (12 dicembre 1969), lo Statuto dei ...

Milano : storia - ecologia e territori in nuova stagione Fondazione Feltrinelli : Milano, 8 ott. (AdnKronos) – Arriva la nuova stagione ‘Alternativa’ 2019/2020 della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, che anima da tre anni con mostre, musica, incontri, dibattiti e rassegne la nuova sede di viale Pasubio, a Milano. A settant’anni di distanza dalla sua nascita nel 1949, la Fondazione dedica la stagione “a tutti coloro che sentono l’urgenza di impegnarsi in prima persona, per acquisire ...

Ciclismo – Alaphilippe termina la stagione in anticipo : forfait alla Milano-Torino e al Lombardia : Alaphilippe rinuncia alla Milano-Torino e al Giro di Lombardia: il francese della Quick Step termina in anticipo la sua stagione E’ tutto pronto per un ultimo sprint a due ruote per le strade italiane: il Trittico d’Autunno regalerà tanto spettacolo agli appassionati di Ciclismo, che però per le strade italiane dovranno far a meno di un campione. Alaphilippe, infatti, ha deciso di finire con un pizzico di anticipo la sua ...

Pallavolo – Serie A Femminile : presentata la stagione 2019-20 a Milano - omaggiata Francesca Piccinini : La Serie A Femminile si presenta a Milano. I trofei della stagione 2019-20, l’omaggio a Francesca Piccinini e l’inno di Elio e le Storie Tese Si è conclusa con il primo ascolto de “La partita di vollèy”, l’inno della Serie A Femminile scritto, cantato e suonato da Elio e le Storie Tese, la Presentazione dei Campionati della stagione 2019-20. L’evento, che si è tenuto a Milano, nella sede centrale del ...