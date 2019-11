Milano | genitori fanno arrestare il figlio tossicodipendente | ‘L’unico modo per aiutarlo’

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 5 novembre 2019) Negli ultimi tempi era diventato sempre più magro, non riusciva più a dormire, mentre quando era a casa finiva col minacciare i, arrivando anche a picchiarli e derubarli, specialmente nei momenti di astinenza dalla droga. La coppia aveva già fatto richiesta di affidamento ai Servizi sociali per il, non ancora diciottenne, inda facilitare il suo ingresso in una comunità di recupero. Il Tribunale per i minorenni aveva iniziato ad occuparsi della questione, ma a i tempi della burocrazia erano troppo lunghi. Così il padre e la madre del giovane, ormai esasperati, si sono rivolti ad un commissariato per chiedere aiuto: “È l’unicoche ci rimane per cercare di salvarlo” hanno spiegato agli agenti, chiedendo loro di arrestarlo per indurlo a curarsi dalla grave forma di tossicodipendenza in cui versava. Quanto accaduto anon è una novità: già altre volte ...

