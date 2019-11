Messina | il sindaco De Luca | ' Ho la leishmaniosi da 4 mesi dopo aver visitato le baracche'

“Da 4 mesi combatto con la leishmaniosi - mi sono ammalato visitando le baracche” : la confessione shock del sindaco di Messina : “Probabilmente ho contratto leishmaniosi – infezione che combatto da oltre 4 mesi – in occasione delle mie continue visite e sopralluoghi, dove vivono bambini ed intere generazioni trattate come i lebbrosi dalla politica blasonata”: sono queste le parole del sindaco di Messina. De Luca ha deciso di raccontare la sua patologia in risposta, mediante una nota, al deputato Ars Antonello Cracolici: l’onorevole lo scorso 25 settembre si è detto ...

Il sindaco di Messina si difende a Mattino 5 : 'Do esempio alla comunità su tutti i fronti' : Nella puntata di Mattino 5 andata in onda lunedì 4 novembre il giornalista Francesco Vecchi ha intervistato il sindaco di Messina Cateno De Luca, protagonista di un video pubblicato sui social che ha destato polemiche da parte di chi ha ritenuto irrispettoso un gesto compiuto dal primo cittadino. Dopo il travestimento con la tuta rossa e la maschera di Dalì in stile 'La casa di carta', De Luca ha deciso di stupire facendo un giro con una moto da ...

Messina - il sindaco De Luca sale sulla moto da enduro ed esce dal Municipio : il video che fa discutere : In sella sulla moto da enduro nella stanza riservata ai sindaci. Poi giù dalle scale, sempre in sella, e fuori dal Municipio. Ha fatto parlare il video pubblicato sui social che vede il primo cittadino di Messina, Cateno De Luca, a bordo di una moto per promuovere un evento a due ruote in città. L’impresa di De Luca ha fatto discutere: da una parte le critiche, dall’altra gli apprezzamenti. L'articolo Messina, il sindaco De Luca ...

Con la moto in Municipio : il sindaco di Messina star sui social : Sta facendo discutere il video postato su Facebook dal primo cittadino di Messina, Cateno De Luca, che si è fatto riprendere...

Mafia : talpe boss Messina Denaro - da Cassazione no a scarcerazione ex sindaco Vaccarino : Palermo, 15 ott. (Adnkronos) – No alla scarcerazione dell’ex sindaco di Castelvetrano Antonio Vaccarino. A deciderlo è la Corte di Cassazione che oggi ha accolto il ricorso della procura della Repubblica di Palermo che aveva impugnato il provvedimento del tribunale del Riesame con cui aveva disposto la scarcerazione del politico. Antonio Vaccarino era stato arrestato nei mesi scorsi dalla Dda di Palermo con l’accusa di ...

Messina - il sindaco De Luca assolto e prescritto anche in Appello : le lacrime in tribunale : “Dedico questa sentenza alla mia famiglia che ha pagato con me”. Con la voce rotta dal pianto, Cateno De Luca ha commentato la sentenza d’Appello che confermando il primo grado gli permette di restare sindaco di Messina, evitando così di essere colpito dalla legge Severino. Dopo che la presidente della corte d’Appello di Messina, Maria Celi, ha letto la sentenza, De Luca si è concesso ai microfoni: prima scusandosi con la magistratura per gli ...

Messina : abuso d'ufficio e falso - nuova assoluzione per sindaco De Luca : Palermo, 11 set. (AdnKronos) - nuova assoluzione per il sindaco di Messina Cateno De Luca, accusato di abuso d'ufficio e falso. La corte di Appello di Messina oggi ha confermato la sentenza di primo grado. Prescritta, invece, la tentata concussione. Sotto la lente di ingrandimento dei giudici i lavo