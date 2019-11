Mercato Juve | De Sciglio al PSG | clamoroso | arriva l’offerta di scambio!

CalcioMercato Juventus - Mbappé potrebbe arrivare grazie ad Adidas : Kylian Mbappé è uno dei migliori giocatori al mondo nel suo ruolo ed è da tempo nel mirino della Juventus, che lo segue con grandissima attenzione. La dirigenza bianconera sogna un super colpo in attacco per il futuro e la spinta potrebbe arrivare da uno sponsor: stando alle ultime indiscrezioni trapelate Adidas, sponsor dell'attaccante francese e della Juventus, starebbe spingendo per portare via Kylian Mbappé dal Paris Saint Germain. Il ...

CalcioMercato Juve - il Manchester City su Bentancur : l'erede potrebbe essere Tonali : Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie riguardano Rodrigo Bentancur, talentuoso centrocampista molto apprezzato da numerosi top club del calcio europeo. Il giocatore uruguaiano sta disputando una buona stagione sotto la guida di Maurizio Sarri, ma non viene certamente considerato incedibile dalla dirigenza bianconera. Se infatti dovesse arrivare un'offerta di almeno ...

Mercato Juventus - sorpresa : i soldi di Bentancur per il nuovo regista del futuro! : Mercato Juventus- Secondo quanto rivelato dalla stampa inglese, la Juventus sarebbe pronta a valutare il possibile sacrificio di Bentancur per puntare con forte decisione su Tonali. Il centrocampista del Brescia, ora come ora, rappresenta il sogno di Paratici in vista del prossimo futuro. 50 milioni la valutazione del giocatore fatta dal presidente Cellino, i bianconeri valuteranno con la dovuta calma il da farsi. Mercato Juventus, Tonali play ...

CalcioMercato Juventus : occhi su Lanzini del West Ham - sarebbe sfida al Liverpool : Il Calciomercato della Juventus si arricchisce di un nome nuovo: Manuel Lanzini. L’argentino del West Ham, secondo le voci che arrivano dall’Inghilterra, in particolare dal The Atlantic, sarebbe finito nel mirino di Paratici, sempre a caccia di centrocampisti di qualità. Con Ramsey spesso fuori dai giochi a causa degli infortuni e Bernardeschi che non sempre riesce a essere decisivo nel ruolo di trequartista, la sensazione è che un numero 10 ...

CalcioMercato Juventus - Mandzukic vorrebbe il Bayern : si fanno i nomi di Isco e Meunier : L'attaccante 33enne Mario Mandzukic, che non ha fatto una sola presenza per la Juventus in questa stagione, continua ad essere accostato ad un trasferimento al Manchester United nella finestra di mercato invernale. Il Borussia Dortmund e il Siviglia hanno anche palesato un interesse per il nazionale croato che si starebbe preparando a lasciare i campioni italiani all'inizio del 2020. Tuttavia, secondo 'Calciomercato.com', Mandzukic è alla ...

Mercato Inter Juventus - battaglia a suon di milioni per Tonali : Mercato Inter Juventus – Prima e seconda in classifica si danno battaglia per Tonali. Una sfida che continua anche fuori dai campo di gioco e che porterà i due club a rialzi milionari pur di strappare al Brescia il centrocampista rivelazione del campionato. Marotta, consapevole dell’Interessamento bianconero, proverà a portarsi avanti con il lavoro aprendo i discorsi già a Gennaio. Paratici non sembra intenzionato a fare da ...

CalcioMercato Juventus - suggestione Cavani : possibile parametro zero nel 2020 : Il prossimo anno per il Calciomercato potrebbe essere molto interessante, non solo per gli annunci di alcune società di voler investire in maniera massiccia sul mercato (su tutte la Juventus, che ha anche ufficializzato l'aumento di capitale da 300 milioni di euro), ma anche per tante opportunità di mercato che potrebbero capitare in quanto molti giocatori interessanti andranno in scadenza di contratto. Si è parlato molto dei vari Aldeirweireld ...

CalcioMercato Juventus - Rugani potrebbe essere il rinforzo di gennaio del Liverpool : La Juventus è pronta ad affrontare la trasferta di Champions League contro la Lokomotiv Mosca, in un match molto importante ai fini della qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea. Nonostante si parli molto di calcio giocato, nelle ultime ore a tenere banco sono le indiscrezioni di mercato, nello specifico si parla molto delle possibili cessioni della Juventus, per motivi di bilancio ma anche per alleggerire una ...

Mercato Inter : nerazzurri pronti all’assalto - ma c’è di mezzo la Juve : Mercato Inter – Il duello che sta andando in scena sul campo, potrebbe ripresentarsi anche in fase di Mercato. Secondo quanto riferito in ambienti ben informati, potrebbe profilarsi un duello tra Inter e Juventus. Oltre al nome caldo di Tonali, il confronto Inter – Juventus potrebbe riproporsi anche per l’ex bianconeri Mandragora, sul quale però c’è ancora una prelazione che i bianconeri potrebbero esercitare in ...

Mercato Juve : non solo Emre Can - altra cessione in vista per i bianconeri : Mercato Juve – Arrivano novità importanti in vista della prossima sessione di calcioMercato. La Juventus è alle prese con qualche grana ed il malcontento di alcuni elementi della rosa, starebbe spingendo la dirigenza a pensare alle cessioni. Sul taccuino dei partenti, c’è il nome di Emre Can ma non soltanto. Il calciatore tedesco di origini turche, già nelle scorse settimane aveva palesato il suo desiderio di giocare di più. Proprio ...

CalcioMercato Juventus - il PSG sarebbe pronto a cedere Kurzawa per avere De Sciglio : Potrebbero esserci delle operazioni molto importanti per quanto riguarda la Juventus nella prossima sessione di Calciomercato invernale. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, infatti, il Paris Saint Germain avrebbe messo nel mirino Mattia De Sciglio. Il terzino ex Milan sarebbe molto gradito alla dirigenza del club francese e soprattutto al tecnico Thomas Tuchel. Come scrive il noto quotidiano francese "Le Parisien", Leonardo avrebbe ...

CalcioMercato Juventus - 4 cessioni sicure : arriva la conferma! : Calciomercato Juventus- Ottimo inizio di stagione in casa bianconera, ma occhi puntati anche in chiave mercato in vista del mese di gennaio. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, i bianconeri sarebbero pronti a dire addio a 4 giocatori per cercare di finanziare almeno un nuovo colpo in entrata. Certo l’addio di Mandzukic, il quale vorrebbe abbracciare il Manchester United, ma attenzione anche al forte interesse ...

Mercato Juventus - si passa al 4-3-1-2 definitivo : doppio colpo a gennaio! : Mercato Juventus- Un inizio di stagione decisamente positivo, ma ancora leggermente incerto dal punto di vista tattico. Come sottolineato da Sarri, la Juventus sarebbe ormai pronto al definitivo passaggio al 4-3-1-2 abbandonando definitivamente il 4-3-3. Un definitivo cambio modulo che potrebbe avere dei riscontri anche in chiave Mercato. Di fatto, la formula del trequartista, potrebbe spingere i bianconeri ad intervenire sul Mercato per ...

CalcioMercato Juventus - Paratici : 'Non siamo interessati ad Ibrahimovic' : Arrivano indiscrezioni molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie riguardano Zlatan Ibrahimovic, sicuramente uno dei giocatori più chiacchierati in questo momento. Il campione svedese, infatti, ha intenzione di lasciare i Los Angeles Galaxy per tornare in Italia. Milan ed Inter non sarebbero club interessati al gigante scandinavo, mentre il Napoli avrebbe già provato ad ingaggiarlo, su ammissione del ...