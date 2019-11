Melanoma | nuove prospettive nella lotta contro il tumore della pelle più aggressivo

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 5 novembre 2019) Nel 2019, in Emilia Romagna, sono stimate 1.300diagnosi di. In cinque anni (2014-2019),Regione, i casi sono aumentati del 17% fra gli uomini. Significativo invece il calo, pari a -15%,popolazione femminile. In particolare, nel 2019, sono stimate 750diagnosi di questofra i maschi e 550 nelle femmine (erano, rispettivamente, 640 e 650 nel 2014).1 Più di 100 pazienti ogni anno in Emilia-Romagna potrebbero beneficiare di un trattamento “precoce” con i farmaci immuno-oncologici, subito dopo l’intervento chirurgico, la cosiddetta terapia adiuvante. È una strategia precauzionale, che mira ad anticipare nei pazienti in stadio III e IV completamente resecati l’uso di quest’arma terapeutica, per prevenire la recidiva delo lo sviluppo di metastasi a distanza. Uno studio ha infatti dimostrato che il 58% delle persone trattate “in ...

