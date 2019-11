Medicina | il caso | protetta dall’Alzheimer grazie a rara mutazione genetica

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 5 novembre 2019) Scoperta una‘scudo’ contro l’Alzheimer. Proprio la presenza di unaalterazione nel gene ApoE3 sembrerebbe infatti aver protetto una donna dallo sviluppo dei sintomi associati alla malattia di Alzheimer, come si legge in uno studio pubblicato su ‘Nature Medicine‘. Ilè stato scopertoa uno studio su 1.200 persone in Colombia particolarmente vulnerabili alla malattia di Alzheimer proprio a causa di una predisposizione. Le cause della maggior parte dei casi di Alzheimer non sono note. Tuttavia un piccolo sottogruppo di soggetti, portatori di una specificanel gene per la proteina presenilina 1, sono predisposti allo sviluppo della malattia, e quasi invariabilmente presentano problemi cognitivi e demenza in età insolitamente giovane, ovvero a partire dai 40 anni. Gli esami medici hanno rivelato che la donna ...

federicaguerra5 : scusate basta #SiamoFattiCosi come base per entrare in medicina? nel caso supero il test senza problemi #netflix… - Adriana80602870 : @WCostituzione Nessuna assuefazione. Non parteggio per nessuno, ma faccio notare che la lobby delle terapie di paro… - Schmit_Henri : @RobertoBurioni Bravo. Insista, questo caso è emblematico. Mia figlia si è appena laureata in medicina. Mi racconta… -