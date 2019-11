Martina Pieraccioni è la fotocopia di Laura Torrisi Papà Leonardo pubblica la foto e i

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 5 novembre 2019) Si sono detti addio ormai cinque anni fa maconservano un ottimo rapporto. Dalla loro relazione è natae poche ore fa, sull’account Instagram del regista toscano, è comparsa la primadella ‘piccola’ di casa. “artistiche assai”, ha scritto il regista che, come detto, per la prima volta su Instagram il volto della figlia, nata nove anni fa dalla relazione con. Con la faccia su un tavolo di vetro, i due si immortalano accanto ed è impossibile non pensare all’attrice toscana.è ladell’attrice e i commenti si sono sprecati. “Ma che bella è?”, “È bellissima”, “è uguale alla mamma”, “Bellissima, come la mamma”. “Madonna quanto è bella! È uguale a!”, “Bellissima ...

Notiziedi_it : Leonardo Pieraccioni con la figlia Martina: lei e Laura Torrisi due gocce d’acqua - novasocialnews : Leonardo Pieraccioni con la figlia Martina: lei e Laura Torrisi due gocce d'acqua #novasocialnews #nonstopnews… -