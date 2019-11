Marracash in «Persona» | il nuovo album del King del Rap | la recensione

Marracash - storia con Elodie e album Persona/ 'Anche ego e anima nei miei brani" : Marracash, dalla storia con Elodie al nuovo disco Persona: 15 brani 'anatomici', ma c'è spazio anche per l'ego e l'anima.

7 rime di 'Persona' - il nuovo album di Marracash : Domani finirà la lunga attesa dei fan di Marracash, che aspettano un nuovo disco solista del King Del Rap sin dal 2015, anno della pubblicazione di 'Status'. Il rapper milanese pubblicherà infatti 'Persona', album di 15 tracce inedite, arricchito dalle collaborazioni di Gué Pequeno, Mahmood, Madame, Sfera Ebbasta, Cosmo, Massimo Pericolo, Tha Supreme, Coez e Luché. Ieri su Rolling Stone sono stati diffusi i testi di alcune rime, per la ...

Persona è il nuovo album di Marracash fuori il 31 ottobre : Il nuovo album di Marracash è Persona. L'annuncio arriva a qualche mese dal successo di Margarita, cantato in duetto con Elodie che nel frattempo è anche diventata la sua fidanzata. Il titolo scelto per il quinto album di inediti del rapper, quinto se non si considera la prova in Santeria, è Persona e sarà rilasciato il 31 ottobre prossimo così come annunciato sui social ufficiali dedicati all'artista. "Il disco è finito. I brani ...

