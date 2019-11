Marc Marquez | MotoGP | ”Voglio continuare per molti anni in Honda | questa è la mia famiglia”

MotoGP - Giacomo Agostini su Marc Marquez : “È un fuoriclasse ed ha il tempo per superare il mio record” : Fino a qualche anno fa sembrava davvero inimmaginabile ma adesso c’è chi ritiene in pericolo il pazzesco record di 15 titoli mondiali vinti da Giacomo Agostini. Già perché Marc Marquez, pilota spagnolo di Cervera laureatosi nel 2019 per l’ottava volta campione iridato nel Motomondiale, potrebbe anche pensare di raggiungere e superare il primato di Agostini alla luce dei suoi 26 anni. Da quando è approdato in MotoGP nel 2013, il ...

Marquez - dominio mondiale. Dopo Marc in MotoGp - Alex vince il titolo di Moto2 : fratelli nella storia : I fratelli Marquez fanno doppietta nel Motomondiale. Dopo la cavalcata vincente di Marc in MotoGp oggi anche il più giovane Alex può festeggiare il titolo iridato in Moto2 grazie al secondo posto nel Gp della Malesia alle spalle del sudafricano Brad Binder e davanti allo svizzero Thomas Luthi. I fra

VIDEO Alex Marquez campione del mondo - il fratello Marc si scatena : festa grande in famiglia : Alex Marquez vince il suo primo titolo in Moto2 e può partire la festa al termine del Gran Premio di Malesia 2019 di Moto2. Tra chi ha preso d’assalto il pilota spagnolo direttamente in pista, c’è anche il fratello Marc, che riMarca una doppietta storica per la famiglia. Due piloti entrambi campioni del mondo. Andiamo a rivedere i festeggiamenti al termine della corsa di Sepang. VIDEO: I FESTEGGIAMENTI DEI Marquez ...

Marc Marquez MotoGP - GP Malesia 2019 : “Honda non stabile - sono stato aggressivo e sono caduto : mi fa male il ginocchio” : Marc Marquez è caduto durante le qualifiche del GP di malesia 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo è volato a terra mentre stava per lanciarsi nel suo giro buono e si è così dovuto accontentare dell’undicesimo posto, domani il Campione del Mondo dovrà cercare la rimonta partendo dalla quarta fila. Lo spagnolo stava cercando di Marcare Fabio Quartararo che ha poi conquistato la pole position, ma il suo intento purtroppo non ha ...

MotoGP - GP Malesia 2019 : come sta Marc Marquez dopo la caduta? Lesioni alla rotula e contusioni : Marc Marquez è caduto malamente durante le qualifiche del GP di Malesia 2019, penultima tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul circuito di Sepang. Lo spagnolo è volato a terra mentre stava cercando il suo secondo time attack, una brutta botta per il Campione del Mondo che è stato disarcionato dalla sua Honda e l’impatto con l’asfalto è stato molto brutto: un highside importante che non ha fatto bene al fisico del fuoriclasse ...

MotoGP - GP Malesia 2019 : come sta Marc Marquez dopo la caduta? Lesioni alla rotula e contusioni : Marc Marquez è caduto malamente durante le qualifiche del GP di Malesia 2019, penultima tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul circuito di Sepang. Lo spagnolo è volato a terra mentre stava cercando il suo secondo time attack, una brutta botta per il Campione del Mondo che è stato disarcionato dalla sua Honda e l’impatto con l’asfalto è stato molto brutto: un highside importante che non ha fatto bene al fisico del fuoriclasse ...

MotoGP - GP Malesia 2019 : quinta pole-position stagionale per Fabio Quartararo. Sul giro secco il francese vale Marc Marquez : Fabio Quartararo centra la pole position del Gran Premio di Malesia 2019 della MotoGP con una ennesima dimostrazione di forza. Si tratta della quinta partenza al palo della sua annata, un traguardo davvero notevole parlando di un rookie. Già, chi se lo ricorda più? Il francese del team Yamaha Petronas è solamente al primo anno nella classe regina, ma ormai corre come un campione navigato. In qualifica, poi, è ormai da tempo ...

MotoGP - GP Malesia 2019 : quinta pole-position stagionale per Fabio Quartararo. Sul giro secco il francese vale Marc Marquez : Fabio Quartararo centra la pole position del Gran Premio di Malesia 2019 della MotoGP con una ennesima dimostrazione di forza. Si tratta della quinta partenza al palo della sua annata, un traguardo davvero notevole parlando di un rookie. Già, chi se lo ricorda più? Il francese del team Yamaha Petronas è solamente al primo anno nella classe regina, ma ormai corre come un campione navigato. In qualifica, poi, è ormai da tempo sullo stesso piano di ...

VIDEO Marc Marquez - terribile caduta nelle qualifiche del GP Malesia 2019 : Non era l’epilogo che sognava Marc Marquez, solo 11° al termine delle qualifiche del GP della Malesia (penultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP). Sul tracciato di Sepang, l’iberico partirà decisamente arretrato in griglia di partenza per via di una brutta caduta nel corso delle time-attack, che ne ha vanificato la sua prestazione finale. Il campione del mondo, nel suo ultimo tentativo, ha perso l’anteriore della Honda, che ...

Marc Marquez - incidente e caduta a Sepang/ Video - spagnolo disarcionato dalla Honda : Marc Marquez, incidente e caduta a Sepang per il campione del mondo: Video. Lo spagnolo è stato disarcionato dalla sua Honda

Moto2 - GP Malesia 2019 : risultato qualifiche. Alex Marquez in pole position - Binder e Luthi lo Marcano. Marini 10° : Alex Marquez ha conquistato la pole position del GP di Malesia 2019, penultima tappa del Mondiale Moto2 che si corre sul circuito di Sepang. Lo spagnolo ha stampato il crono di 2:05.244 e scatterà al palo per la sesta volta in stagione, l’alfiere della EG 0,0 Marc VDS partirà con tutti i favori del pronostico e punta a laurearsi Campione del Mondo. Il fratello d’arte vanta 28 punti di vantaggio sullo svizzero Thomas Luthi e 35 sul ...

VIDEO Marc Marquez - novità sulla Honda : freno posteriore sopra alla frizione - come sugli scooter : novità importante sulla moto di Marc Marquez durante le prove libere del GP di Malesia 2019, penultima tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sul tracciato di Sepang. Il Campione del Mondo ha infatti deciso di montare la leva del freno posteriore sopra alla frizione sulla parte sinistra del manubrio proprio come succede con gli scooter. Di seguito il VIDEO della novità tecnica sulla Honda di Marc Marquez. VIDEO freno posteriore Honda ...

Marc Marquez MotoGP - GP Malesia 2019 : “Yamaha forte sul giro secco - io terzo-quarto sul passo gara” : Marc Marquez ha concluso in tredicesima posizione le prove libere 2 del GP di Malesia 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sul tracciato di Sepang. Lo spagnolo si trova così attardato dal leader Fabio Quartararo semplicemente perché non ha provato il time attack, il Campione del Mondo non si è voluto cimentare sul giro secco e si è concentrato sul passo gara in vista del Gran Premio di domenica dove andrà a caccia della sesta vittoria ...

MotoGP - GP Malesia 2019 : analisi delle prove libere. Marc Marquez braccato da 4 Yamaha - ma occhio a Dovizioso… : Cosa ci ha lasciato in eredità il venerdì dedicato alle prove libere del Gran Premio di Malesia 2019 della MotoGP? Gli spunti di interesse non sono affatto mancati, anzi, e lasciano aperti numerosi scenari sia in ottica qualifiche di domani, sia in ottica gara, ma andiamo con ordine. Se qualcuno temeva che Fabio Quartararo potesse essere ancora alle prese con gli acciacchi dopo le due rovinose cadute di Phillip Island, bene, ha avuto la sua ...