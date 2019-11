Manovra | il ministro Fioramonti si lamenta | Pochi fondi per la scuola

Manovra - il ministro Gualtieri risponde a Bruxelles : “Nessuna deviazione significativa e flessibilità per eventi eccezionali” : La lettera del ministro dell’Economia al vicepresidente della commissione Ue Valdis Dombrovskis e al commissario agli affari Economici Pierre Moscovici dopo la richiesta di chiarimenti giunta all'Italia

Manovra - l’Italia risponde alla Commissione Ue : cosa dice la lettera del ministro Roberto Gualtieri : La Manovra approvata dal governo italiano "non costituisce una deviazione significativa" rispetto agli sforzi promessi dal nostro Paese per risanare il debito e conti pubblici: le stime del Documento programmatico di bilancio inviate a Bruxelles sono prudenti. Lo afferma il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in una lettera di risposta alla richiesta di chiarimenti della Commissione Ue.Continua a leggere

Manovra - il ministro Fioramonti : “Risorse per scuola - università e ricerca sembrano essere poche. Sono preoccupato” : “La Manovra la stiamo ancora studiando ed è in evoluzione, si sta facendo un lavoro di sintesi. Sono personalmente preoccupato perché le risorse per la scuola, l’università e la ricerca sembrano essere poche e mi auguro che aumentino”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, a margine della presentazione del “Patto per la ricerca” a Montecitorio, sostenendo che “le risorse Sono molto lontane da ...

Manovra - "l'impianto non cambia" Il viceministro Misiani ad Affari : "L’impianto della Manovra è stato condiviso da tutti e non cambierà. Su alcuni aspetti di dettaglio ci stiamo confrontando per superare alcune criticità. Credo che una “quadra” possa essere trovata senza particolari difficoltà". Lo afferma ad Affaritaliani.it il viceministro dell'Economia... Segui su Affaritaliani.it

Manovra - il ministro Costa : “11 miliardi di euro di investimenti ‘green’ in tre anni. Aspettativa è che crescano” : “Per la prima volta credo si sia guardato in modo diverso al mondo dell’ambiente perché si è strutturato per i prossimitre anni investimenti green per undici miliardi“. A dirlo, ospite dell’Ansa, il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, riferendosi al Documento programmatico di bilancio collegato alla Manovra. “Penso che in Italia si debbano creare le Zea, Zone economiche ambientali: sono i parchi, che producono ...

Manovra - sms del premier Conte al ministro Gualtieri : “Sull’evasione serve una rivoluzione - i cittadini in giro mi chiedono una svolta” : “Caro, sull’evasione deve essere una rivoluzione, che deve cambiare i comportamenti dei cittadini…”. E’ questo il Contenuto dell’sms, rivelato ieri notte dal Corriere.it, che il premier Giuseppe Conte ha inviato al ministro dell’Economia Roberto Gualtieri per chiedere che si insistesse nel cercare i fondi necessari per chiudere in tempo la Manovra. Tre miliardi di extragettito fiscale, saltati fuori all’ultimo ...

