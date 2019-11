Manovra | Confindustria | “Nostro giudizio critico | su evasione scelte demagogiche Urgenza

Manovra - Confindustria : “Scelte demagogiche sul contrasto all’evasione. Misure per urgenza del gettito penalizzano le imprese” : Sulla lotta all’evasione, il governo rischia di mettere a punto Misure inutili. E demagogiche. Il direttore generale di Confindustria Marcella Panucci, in audizione in commissione Finanze alla Camera sul dl Fisco, evidenzia che il contrasto dell’evasione fiscale “necessita di strumenti vari e sofisticati” e dovrebbe “sempre partire dai lavori analitici già a disposizione del governo“. Non tenerne conto ...

Manovra : Confindustria Catania - 'sugar e plastic tax? Grave impatto su aziende' (2) : (Adnkronos) - Il leader degli industriali etnei auspica "un ampio sforzo congiunto da parte di tutti gli attori del territorio per contrastare la miopia di chi ritiene di risolvere i problemi finanziari del Paese tassando in maniera insensata settori produttivi di grande rilievo per l'economia". E r

Manovra : Confindustria Catania - 'sugar e plastic tax? Grave impatto su aziende' : Palermo, 4 nov. (Adnkronos) - "Siamo preoccupati per i gravi effetti che le nuove tasse sullo zucchero e sulla plastica avranno sulla produzione di bibite e sull’imbottigliamento di acque minerali che rappresentano un importantissimo valore aggiunto per il territorio siciliano in termini di impatto

Confindustria sulla Manovra : "Troppe tasse"<br>Il Premier la difende : "È redistributiva" : La manovra uscita dal Consiglio dei Ministri non soddisfa Confindustria. Il Presidente Vincenzo Boccia ha manifestato la propria delusione durante il Business Forum di Bolzano: "Ci aspettavamo meno tasse sull'industria dalla manovra del governo, anche per un senso di responsabilità che abbiamo avuto, consapevoli che con questo debito pubblico non avevamo grandi margini. È una manovra timida anche perché risorse non ce ne sono, e ci sono molti ...

Manovra : Confindustria Vicenza - il 2 giugno 2020 chiuderà l'industria plastica in Italia (2) : (Adnkronos) - "Quindi questa assurda norma non promuove, come invece si è andato a sbandierare, alcuna pratica di sostenibilità ambientale, ma è solo una caccia alle streghe per racimolare risorse per far quadrare i conti pubblici, ovvero per spendere soldi su altro. Non c’è una pianificazione, non

Manovra : Confindustria Vicenza - il 2 giugno 2020 chiuderà l'industria plastica in Italia : Vicenza, 18 ott. (Adnkronos) - "Il 2 giugno 2020, il giorno dopo la prevista entrata in vigore di questa tassa, anziché come il giorno della Festa della Repubblica, sarà ricordato come il giorno della fine dell’industria plastica in Italia, con conseguenti chiusure e licenziamenti. Se le aziende ita

Confindustria giovani : "Nella Manovra non c'è nulla per i giovani né per la crescita" : Nella manovra varata dal Consiglio e i Ministri “non c’è nulla per i giovani” e “non c’è nulla per la crescita”, avverte il leader dei giovani imprenditori di Confindustria, Alessio Rossi.“Non ci saremmo aspettati fuochi d’artificio ma qualcosa di un po’ più coraggioso”, dice ancora: “Speriamo che in questi giorni qualcosa cambi perché altrimenti saremo ...

Def - Confindustria all’attacco : “Manovra sarà la più restrittiva dai tempi di Letta. Ma alto rischio di non rispettare le regole Ue” : “La manovra del governo giallorosso si profila come la più restrittiva dai tempi del governo Letta: è restrittiva per 8 miliardi di euro“. Parola del direttore del Centro studi di Confindustria, Andrea Montanino, che lunedì ha presentato il rapporto ‘Dove va l’economia italiana e gli scenari di politica economica’. “Se guardiamo alle risorse che vengono tolte o date all’economia reale”, ha spiegato l’ex ...

Confindustria : sarà Manovra restrittiva : 11.41 Quella che si profila "è una manovra parzialmente restrittiva,per 8 mld",dice il capoeconomista di Confindustria, Montanino, presentando le previsioni del Centro Studi degli industriali. E sebbene dica che,dalla Nota d'aggiornamento al Def, la manovra si profili come "la più restrittiva dal governo Letta a oggi, anche perché il rapporto deficit-Pil si sta avvicinando al 3% e occorre una correzione", Montanino è cauto:"Non è un giudizio ...