Manovra | che cosa cambia per i dipendenti e per le partite Iva | da taglio del cuneo e

Sulla Manovra il Pd apre a modifiche su plastic tax e auto aziendali : La manovra si appresta ad affrontare la prova del Parlamento e il clima nel governo non trasmette ottimismo. Le truppe renziane, dall'interno della maggioranza, continuano a cannoneggiare con dichiarazioni al vetriolo contro la plastic tax e i provvedimenti sulle auto aziendali. E a mettere alla prova i nervi degli azionisti di maggioranza del governo arriva anche la tegola di ArcelorMittal. I dem sono i primi a chiedere al presidente del ...

Manovra : Sicindustria - 'tasse populiste che nulla hanno a che fare con ambiente e salute' : Palermo, 4 nov. (Adnkronos) - "Stop a tasse populiste che non hanno alcuna finalità ambientale, penalizzano i prodotti e non i comportamenti, e rappresentano unicamente un’imposizione diretta a recuperare risorse ponendo ingenti costi a carico di consumatori, lavoratori e imprese". È un no secco que

Manovra : Sicindustria - 'tasse populiste che nulla hanno a che fare con ambiente e salute' (2) : (Adnkronos) - Per quanto riguarda invece il comparto della plastica, la Sicilia conta una ventina di imprese con un fatturato complessivo di circa 700 milioni e 2.500 dipendenti. Se a questi numeri si aggiunge anche l’indotto, vengono superati abbondantemente il miliardo di euro di fatturato e i qua

Manovra : ritocchi da 1 miliardo su Quota 100 - nel mirino anche la sugar tax : La nuova Legge di Bilancio è ancora al centro delle discussioni visto che, la maggioranza si concentra su alcuni punti-chiave in vista dell'esame in Parlamento. Si tratta di alcuni ritocchi di circa un miliardo di euro sulla Quota 100, sulla sugar tax e sulle auto aziendali. Stando a quanto riporta il quotidiano "Il Sole 24 Ore", però, Italia Viva punterebbe ad alzare l'asticella a 2 miliardi. Meno di due mesi per l'approvazione del ...

Manovra - Boschi : “La plastic tax è sbagliata e rivedrei anche il reddito di cittadinanza” : Intervistata su La7 a "Non è l'arena" Maria Elena Boschi ha commentato le ultime vicende del panorama politico italiano. Dopo aver rivendicato la separazione dal PD, una scelta di cui l'ex ministra ha dichiarato di essere sempre più convinta, ha parlato anche della plastic tax e della scelta di andare al governo. Infine non è mancato un attacco a Matteo Salvini: "Credo che abbia sbagliato tutte le mosse".Continua a leggere

DENTRO LA Manovra/ Le clientele che impediscono a M5s e Pd di ridurre la spesa : I dati sul Pil e il risparmio degli italiani devono far riflettere sulla situazione del Paese e sulle scelte poco coraggiose del Governo con la MANOVRA

Manovra - Gualtieri vs Renzi "stop critiche"/ Plastic tax - Bonaccini "tavolo con Mef" : Manovra, il ministro Gualtieri contro Renzi 'basta critiche nel Governo sulla legge". Di Maio difende la Plastic tax, ma Bonaccini 'tavolo con Mef'

Manovra - Gualtieri : “Sulla plastic tax ascolteremo Bonaccini e produttori. Possibili modifiche anche sulle auto aziendali” : plastic tax e auto aziendali continuano a rilasciare onde a bassa intensità che causano fibrillazioni nella maggioranza. Il governo difende l’impianto complessivo della Manovra, ma le critiche di Matteo Renzi e quelle che arrivano dall’Emilia Romagna circa l’aumento della tassazione sugli imballaggi in materiale plastico fanno guadagnare terreno alla Possibilità che le norme vengano riviste. Ad aprire alla Possibilità di ...

Manovra : Salvini - ‘ogni giorno si inventano tassa - tasseranno anche neve?’ : Roma, 3 nov. (Adnkronos) – “La vedete la neve? A me piace, sarò un bambinone ma è spettacolare. Speriamo inizi una buona stagione, anche per gli albergatori e il turismo. Conte, Di Maio, Renzi, Zingaretti, ogni giorno si inventano una nuova tassa, speriamo non si inventino anche una tassa sulla neve, ci aspettiamo di tutto”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, in una diretta Facebook dalle montagne del Trentino. ...

Manovra : Borgonzoni - ‘Di Maio tassa E.Romagna - che dice Di Maio?’ : Roma, 3 nov. (Adnkronos) – “L’alleato di Bonaccini, Luigi Di Maio, blinda la plastic tax, una tassa che metterà in difficoltà interi settori di eccellenza dell’Emilia Romagna come il biomedicale di Mirandola, il distretto del packaging emiliano, il polo produttivo del tetrapak, l’agricoltura in serra e che, come dice Federconsumatori, rischia di portare aumenti di quasi 140 euro per le famiglie. Che dice ...

Le tasse (poche) in Manovra e le auto aziendali : La manovra è sotto attacco a causa della percezione che vengano introdotte nuove tasse. Ma queste nuove tasse ammontano a solo 2 miliardi a fronte di una manovra di 30 miliardi e la pressione fiscale totale rimane sostanzialmente stabile perché altre tasse (il cuneo fiscale sui lavoratori dipendenti) stanno scendendo. Alla fine questo governo fa meglio di quello precedente anche dal punto vista della pressione fiscale poiché ...

Manovra : Lega - 'Renzi pronto a votare nostro pacchetto contro governo tasse?' : Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "Un governo dannoso e allo sbando sta bastonando l'Emilia Romagna con balzelli che faranno danni ai nostri comparti produttivi. I renziani dimenticano di farne parte e giocano a fare l'opposizione. Serve coerenza e basta prese in giro. I renziani voteranno il nostro pacche

