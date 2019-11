Manovra | auto aziendali e plastic tax verso il dimezzamento

Manovra - auto aziendali : tasse dimezzate o azzerate. Intanto Zingaretti attacca Renzi : Il segretario dem critica il fuoco amico del leader di Italia Viva: «Se pensa che fare le polemiche è un modo per conquistare voti ha capito male»

Manovra : fonti governo - ‘verso addio tassa auto aziendali e rinvio plastic tax’ : Roma, 5 nov. (Adnkronos) – Potrebbe saltare, cancellata con un colpo di bianchetto, la tassa sulle auto aziendali prevista dalla Manovra. Mentre si starebbe pensando a un rinvio “significativo”, ben oltre la data di luglio di cui si vociferava nei giorni scorsi, della tassa sulla plastica. E’ quanto rivelano fonti di governo all’Adnkronos, spiegando che sarebbe questo l’orientamento che starebbe ...

Sulla Manovra il Pd apre a modifiche su plastic tax e auto aziendali : La manovra si appresta ad affrontare la prova del Parlamento e il clima nel governo non trasmette ottimismo. Le truppe renziane, dall'interno della maggioranza, continuano a cannoneggiare con dichiarazioni al vetriolo contro la plastic tax e i provvedimenti sulle auto aziendali. E a mettere alla prova i nervi degli azionisti di maggioranza del governo arriva anche la tegola di ArcelorMittal. I dem sono i primi a chiedere al presidente del ...

Come cambia la Manovra 2020 : modificata la tassa sulla plastica - rinvio per le auto aziendali : I cinque punti più controversi della Legge di Bilancio, le posizioni dei partiti della maggioranza e le modifiche possibili

Manovra - Zanetti : “Stretta fiscale su auto aziendali? Norma stupida. Nel governo Renzi vaccate così clamorose non le abbiamo fatte” : “La misura sulla tassazione delle auto aziendali? Durante la mia esperienza di viceministro dell’Economia nel governo Renzi, devo dire che il ministro Padoan un pochino ascoltava e per fortuna Renzi ascoltava un po’ di più il sottoscritto. Quindi, anche se non abbiamo fatto tutto perfettamente, vaccate così clamorose ce le siamo risparmiate“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino” (Radio24) da ...

Manovra - plastic e sugar tax - auto e quota 100 : ritocchi da 1 miliardo : Rischia di diventare salato il conto del restyling al Senato della Manovra da 119 articoli, bollinata dalla Ragioneria generale dello Stato, sul quale è già cominciata da giorni una complicata e dura partita all’interno della maggioranza

Manovra - Gualtieri : “Sulla plastic tax ascolteremo Bonaccini e produttori. Possibili modifiche anche sulle auto aziendali” : plastic tax e auto aziendali continuano a rilasciare onde a bassa intensità che causano fibrillazioni nella maggioranza. Il governo difende l’impianto complessivo della Manovra, ma le critiche di Matteo Renzi e quelle che arrivano dall’Emilia Romagna circa l’aumento della tassazione sugli imballaggi in materiale plastico fanno guadagnare terreno alla Possibilità che le norme vengano riviste. Ad aprire alla Possibilità di ...

Le tasse (poche) in Manovra e le auto aziendali : La manovra è sotto attacco a causa della percezione che vengano introdotte nuove tasse. Ma queste nuove tasse ammontano a solo 2 miliardi a fronte di una manovra di 30 miliardi e la pressione fiscale totale rimane sostanzialmente stabile perché altre tasse (il cuneo fiscale sui lavoratori dipendenti) stanno scendendo. Alla fine questo governo fa meglio di quello precedente anche dal punto vista della pressione fiscale poiché ...

Manovra - nuove imposte per quattro miliardi. Auto - si cambia : L?ultimo tassello è andato al suo posto. La Ragioneria generale dello Stato ha messo il suo ?bollino? sotto il testo della Manovra del governo. Il presidente Mattarella ieri...

Manovra : Gelmini - ‘governo dovrà rispondere di crollo mercato auto’ : Roma, 2 nov. (Adnkronos) – ‘Il governo e chi lo sostiene risponderanno del crollo del mercato dell’auto e dei posti di lavoro persi causa tasse che, parola del Sole 24 Ore, ‘colpiscono i redditi medio-bassi’. Basta trattare cittadini e aziende come bancomat!”. Così Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. L'articolo Manovra: Gelmini, ‘governo dovrà rispondere di crollo ...

Manovra : Melilli (Pd) - ‘correggeremo tassa auto ma critiche surreali’ : Roma, 2 nov. (Adnkronos) – ‘Dopo aver compiuto il miracolo di aver evitato 23 miliardi di tasse agli italiani ed aver costruito misure utili alla crescita del paese, mi sembra davvero surreale alimentare polemiche su ogni scelta. La affannosa ricerca di visibilità, non solo non è utile nemmeno a chi la pratica, ma mette in ombra le buone scelte operate dal governo. Un’alleanza che vuole durare, risolve le questioni che si ...

Auto aziendali Manovra 2020 : aumento tasse e importo. Chi deve pagare : Dopo le proteste che si sono alzate da più parti, il governo ha scelto di rimodulare la nuova tassa sulle Auto aziendali che potrebbe scattare a partire dal prossimo giugno. Auto aziendali: stangata in arrivo? La nuova tassa sulle Auto aziendali verrà alleggerita: anche se sarà comunque retroattiva, quindi riguarderà anche i contratti già sottoscritti, raddoppierà dal 30% al 60% della quota imponibile anziché venire triplicata (però l’onere ...

Manovra : Italia Viva - 'impegno per evitare plastic tax e tassa auto aziendali' : Roma, 2 nov.(Adnkronos) - "Il presidente Bonaccini ha ragione: chiunque sia a contatto col mondo produttivo sa che una tassa sulle auto aziendali e una tassa sulla plastica produrrebbero effetti negativi per le aziende e per i lavoratori impiegati in quelle stesse aziende. Sono da evitare e ci impeg

Manovra : Italia Viva - ‘impegno per evitare plastic tax e tassa auto aziendali’ : Roma, 2 nov.(Adnkronos) – “Il presidente Bonaccini ha ragione: chiunque sia a contatto col mondo produttivo sa che una tassa sulle auto aziendali e una tassa sulla plastica produrrebbero effetti negativi per le aziende e per i lavoratori impiegati in quelle stesse aziende. Sono da evitare e ci impegneremo per questo (come lo abbiamo fatto con successo su aumenti Iva, tassa sui telefonini, incremento Irpef agli agricoltori, ...