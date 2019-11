Manchester City | la sorprendente ammissione di Guardiola | “un giorno potrei allenare in

Fonte : sportfair

(Di martedì 5 novembre 2019) L’allenatore delha parlato alla vigilia del match con l’Atalanta, ammettendo come in futuro potrebbein Serie A Il presente si chiama, ma in futuro Pepnon esclude di poterin Serie A. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro l’Atalanta, il coach catalano non ha escluso un suo futuro in Italia: “se unallenerò in Italia? Non si sa mai. Oggi però sto bene al. Nuovo stadio per Milan e Inter? Se lo vogliono fare lo faranno per aumentare i ricavi e le risorse. San Siro rimane comunque uno stadio mitico per tutto il mondo. Per quanto riguarda l’Atalanta, per noi è una partita importante, possiamo agguantare la qualificazioni tra le migliori sedici di Europa. Anche se può sembrare il contrario visto il risultato, abbiamo visto a ...

SkySport : ?? #Gasperini in conferenza ? Due assenze con il #City ? E un messaggio ai tifosi #SkyUCL #SkySport… - CalcioWeb : #AtalantaManchesterCity, #Gasperini in conferenza: 'Solo due gli assenti. Cercheremo di usare le nostre armi'… - CalcioPillole : #Atalanta, #Zapata in panchina contro il Manchester City. L’attaccante colombiano dovrebbe poter tornare titolare d… -