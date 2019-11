Maltempo | vasto incendio nel Pescarese | Vigili del Fuoco in azione

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 5 novembre 2019) Danni e disagi a Pescara e in provincia a causa del forte vento delle ultime ore. Idelsono attualmente impegnati nelle operazioni di spegnimento di undi vaste proporzioni che si è sviluppato ad Alanno, in località Costa delle Plaie. Le fiamme, alimentate dalle raffiche di vento, stanno interessando sterpaglie e terreni incolti in un’area impervia che, secondo le prime informazioni, si estenderebbe per circa 30 ettari. Sul posto stanno operando due squadre deidel, con cinque mezzi. Un altroha tenuto impegnati iper circa tre ore a Cugnoli (Pescara), in contrada Piano Cignale. Sono una trentina, nel complesso, gli interventi gestiti dal 115 a causa del vento, che ha fatto cadere alberi su strade, divelto tendoni e danneggiato tetti a Pescara e in provincia. L'articoloneldelin ...

emergenzavvf : Un anno fa, dopo il vasto #incendio sull’Agordino (BL), il #maltempo e la tempesta Vaia devastarono boschi in… - Cithyd : RT @emergenzavvf: Un anno fa, dopo il vasto #incendio sull’Agordino (BL), il #maltempo e la tempesta Vaia devastarono boschi in #Veneto, #T… - gigalimberti : RT @emergenzavvf: Un anno fa, dopo il vasto #incendio sull’Agordino (BL), il #maltempo e la tempesta Vaia devastarono boschi in #Veneto, #T… -