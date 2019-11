Maltempo | rischio mareggiate in Liguria Allerta in Campania

Maltempo - l’esperto : “Italia sempre più a rischio frane. In 18 anni le vittime sono nettamente aumentate” : “Con l’aumento dell’intensita’ delle piogge il nostro paese e’ ancora piu’ a rischio idrogeologico”. E’ quanto riferito all’AGI da Fausto Guzzetti, direttore dell’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del Cnr (Cnr-Irpi). Si stima che dal 2000 a oggi in Italia abbiano perso la vita in totale 438 persone a causa del dissesto idrogeologico. “Gli eventi a maggior ...

Maltempo - prosegue l’allerta meteo sull’Italia : le regioni a rischio oggi : Dopo l’ondata di Maltempo che domenica ha colpito violentemente l’Italia e in particolare la Liguria, prosegue anche oggi 4 novembre l'allerta meteo: sarà arancione in Liguria, Emilia-Romagna e Calabria; gialla in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia. Scuole chiuse in alcuni comuni da Nord a Sud.Continua a leggere

Maltempo : 7 milioni di italiani “vivono in aree a rischio frane - alluvioni ed esondazioni” : “Sono 7 milioni gli italiani che vivono in aree a rischio frane, alluvioni ed esondazioni in una situazione di incertezza determinata dall’andamento meteorologico che condiziona la vita e il lavoro“: è quanto afferma la Coldiretti in relazione all’ultima ondata di Maltempo che ha colpito l’Italia dal Friuli alla Liguria, dal Trentino alla Toscana, dal Lazio alla Campania. “A soffrire del brusco cambiamento climatico – ...

Maltempo - alto rischio mareggiate : Livorno prevede di chiudere il lungomare : Per l’intensificarsi del vento e per la previsione di mareggiate dalla mezzanotte, la protezione civile comunale di Livorno ha previsto di chiudere al traffico viale Italia, circa 2 km del lungomare cittadino. La stessa Protezione civile, che peraltro gia’ da ieri monitora costantemente fiumi e corsi d’acqua minori, ha deciso di provvedere alla chiusura di questo tratto di viali a mare in citta’ perche’ il meteo ...

Maltempo Campania : evacuate 100 famiglie nel Salernitano - rischio alluvione e colate di fango : Il Comune di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, ha disposto in via precauzionale l’evacuazione di un centinaio di famiglie residenti nelle fasce pedemontane. L’ordinanza, firmata dal sindaco Manlio Torquato, si è resa necessaria in seguito alla comunicazione della sala operativa regionale che segnalava il rischio di possibili alluvioni e di colate di fango innescate dal Maltempo. E’ stato inoltre disposto ...

Maltempo - temporali sull’Italia. Allerta meteo domenica : l’elenco delle regioni a rischio : La prima domenica di novembre è all'insegna del Maltempo. La Protezione civile ha diramato Allerta meteo in varie regioni. Pioggia e temporali interesseranno gran parte del Paese. Allerta arancione oggi su Campania, gran parte del Lazio e settori di Liguria, Basilicata, Molise e Sardegna. Allerta gialla in altre 17 regioni.Continua a leggere

Meteo - allerta Maltempo per pioggia e temporali : l’elenco delle regioni a rischio : La Protezione civile ha diramato per domani, giovedì 31 ottobre, l'allerta gialla per pericolo di frane e allagamenti dovuto al maltempo che nelle prossime ore colpirà soprattutto l'Italia Centrale: nell'elenco delle regioni a rischio ci sono Umbria, Lazio, Abruzzo e su parte della Toscana. E la situazione è destinata a peggiorare anche nel corso del ponte di Ognissanti.Continua a leggere

Maltempo : in futuro i fenomeni meteo estremi “diverranno comuni - il rischio idrogeologico incombe sulla popolazione italiana” : “Il rischio idrogeologico che incombe sulla popolazione italiana deve essere rapidamente ridotto se non azzerato, in relazione all’estremizzazione climatica, sempre più rapida ed implacabile in atto a livello globale ed amplificata nel bacino Mediterraneo. La complessità orografica, la caratteristica di “mare caldo” tipica del Mare Nostrum, le evidenze di area “hotspot” in relazione al global warming stanno di fatto amplificando l’appena ...

Maltempo : territorio fragile - “9 Comuni su 10 a rischio per frane o alluvioni” : “Le precipitazioni sempre più intense e frequenti con vere e proprie bombe d’acqua si abbattono su un territorio reso fragile dalla cementificazione e dall’abbandono con più di nove Comuni su dieci a rischio per frane o alluvioni“: è quanto afferma la Coldiretti in riferimento all’ultima ondata di Maltempo nel sottolineare che “sono saliti a 7275 i Comuni con parte del territorio in pericolo idrogeologico, il 91,3% del totale ...

È allerta Maltempo in tutta Italia. Rischio nubifragi e temporali da Nord a Sud : Il maltempo continua a tormentare l’Italia. Per i prossimi giorni, si preannuncia allerta da Nord a Sud. Dopo aver flagellato il Nord-ovest e aver fatto due vittime in Piemonte, la perturbazione scende lungo la penisola e si allarga.Una fase di intenso maltempo con Rischio nubifragi su Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia e Sardegna, quindi Toscana, Lazio e infine Sicilia. Scirocco con raffiche fino a 100 km/h.È allerta maltempo per ...

Maltempo : Comune Milano attiva centro operativo per rischio piogge : Milano, 23 ott. (Adnkronos) - Il Comune di Milano ha disposto l’attivazione del centro operativo comunale per il rischio di intensi temporali e forte vento a partire dalle ore 9 di domani, giovedì 24 ottobre, fino a venerdì mattina. La disposizione fa seguito all’avviso di criticità regionale che ri

Allerta Meteo - rischio alluvioni : pesantissimo avviso della protezione - “Maltempo estremo - vite umane a rischio” [BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una depressione, centrata tra la penisola iberica e le Baleari, nel suo movimento verso la Sardegna determinerà, dalla serata di oggi, una nuova fase di maltempo, che coinvolgerà prima i settori più occidentale del nostro paese e poi le regioni tirreniche centrali e la Sicilia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione ...

Allerta Meteo - FOCUS sul Nord-Ovest : forte Maltempo con la minaccia di nubifragi e alluvioni - rischio tornado e forte vento [MAPPE] : Allerta Meteo – Diffuse tempeste convettive sono in atto sul Mediterraneo occidentale oggi, determinando piogge intense e nubifragi sulla Francia meridionale. L’attività, però, si sta gradualmente diffondendo verso il Nord-Italia, ancora sulle aree già devastate dalle alluvioni, ed è di nuovo Allerta. Il modello a supporto di questa attività svela una forte dorsale sull’Europa orientale con una profonda bassa pressione sulla Penisola Iberica, ...

ALLERTA METEO ARANCIONE IN LIGURIA/ Previsioni Maltempo : rischio frane e alluvioni : ALLERTA METEO ARANCIONE in LIGURIA: rischio frane e alluvioni. maltempo, allarme 'giallo' in Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte: Previsioni oggi