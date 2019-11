Maltempo Campania | nel Salernitano altre evacuazioni | rischio colate di fango

Maltempo Campania : collegamenti ridotti tra Capri e Napoli - stop gli aliscafi : Condizioni meteomarine avverse nel Golfo di Napoli: mare agitato e vento a raffiche continuano a colpire l’isola di Capri, da 3 giorni si registrano disagi nei collegamenti. I tragitti da e per la terraferma finora sono assicurati dai maxi traghetti della Caremar che collegano Napoli con l’isola azzurra e le motonavi coprono la rotta per Sorrento. La situazione meteo viene costantemente monitorata dalle compagnie di ...

Maltempo - rischio mareggiate in Liguria. Allerta in Campania : Ancora Allerta Maltempo sull'Italia: è gialla (fino alle 24 di martedì 5 novembre) sui settori occidentali dell’Emilia-Romagna, mentre è terminata alle 13 di oggi in Calabria, dopo l'Allerta arancione di questa mattina sul versante tirrenico settentrionale della regione. Gialla, invece, in altre 13 regioni, tra cui anche la Campania - già colpita da forti piogge ieri - dove però a partire dalle 12 di domani e per le successive 24 ore ...

Maltempo sull'Italia : nubifragi - trombe d'aria ed esondazioni. Colpite soprattutto la Liguria e la Campania : Le piogge hanno fatto cadere alcuni alberi a Roma, interrompendo la circolazione sulla Cassia Veientana. Nel Tigullio e nel Salernitano alcuni comuni hanno disposto per domani la chiusura delle scuole. E in alta quota in Lombardia compare la neve

Maltempo Campania : evacuazioni e scuole chiuse in aree del Salernitano : Venti famiglie sono state evacuate a Castel San Giorgio (Salerno) in seguito all’esondazione di canali e torrenti avvenuta oggi. L’ordinanza è stata firmata dal sindaco Paola Lanara in seguito ai sopralluoghi tecnici effettuati nelle frazioni di Torello, Aiello, Campomanfoli e Santa Croce. Le famiglie sfollate saranno ospitate in strutture alberghiere, B&b e residence presenti sul territorio. “Il numero delle persone ...

Maltempo Campania : allagamenti e fango nelle strade dell’area flegree : L’acqua torrenziale che si e’ abbattuta su tutta l’area flegrea nella tarda mattinata e nel primo pomeriggio ha generato gravi problemi per i residenti e la circolazione veicolare. A Pozzuoli fiumi di fango si sono riversati dalla collina di Cigliano invadendo le arterie della zona alta, in particolare via Celle e piazza Capomazza. allagamenti si sono registrati nelle zone interne di San Martino e San Vito e a Licola mare. A ...

Maltempo Campania : a Napoli domani cimiteri aperti e parchi chiusi : Dopo il livello dell’allerta meteo ‘giallo’ diramato dalla Protezione Civile regionale, il Comune di Napoli per domani ha disposto la chiusura dei parchi cittadini mentre i cimiteri riapriranno. “Nel corso della notte e’ stato effettuato il monitoraggio di tutte le aree a rischio idrogeologico mentre oggi si sono registrati numerosi interventi da parte dei tecnici comunali in molte zone della città a causa di ...

?Maltempo - in Liguria è caos : donna ferita da una frana nel Tigullio - fiumi esondati. In Campania famiglie sfollate : Maltempo diffuso in tutta Italia. La regione più colpita è la Liguria spazzata dal vento e dalla pioggia, che hanno provocato esondazioni ed allagamenti. Una tromba d'aria nel...

Maltempo - Coldiretti : “Danni e disagi in campagna dalla Liguria alla Campania” : Alberi caduti e serre divelte dal vento, ulivi in piena raccolta flagellati dalla grandine, campi allagati con cipolle, finocchi, scarole e in generale gli ortaggi sott’acqua per le intense precipitazioni che hanno provocato anche frane e smottamenti sono i pesanti danni provocati nelle campagne dell’ondata di Maltempo che, dalla Liguria alla Campania, si è abbattuta sull’Italia. E’ quanto emerge dal primo bilancio effettuato dalla Coldiretti ...

Maltempo - Legambiente Campania : “Puntare sulla messa in sicurezza” : “Con le prime piogge autunnali, anche se eccezionali, si ritorna ad aver paura e scatta l’emergenza. Siamo davanti ad un’emergenza climatica ben visibile con il continuo ripetersi di fenomeni alluvionali e ondate di calore che evidenziano una accelerazione nella frequenza e intensità dei fenomeni meteorologici, che nessuno può più negare anche per gli impatti crescenti nei confronti delle comunità e dei territori. Anche la ...

Maltempo Campania - disagi anche nel Sannio : cade impalcatura chiesa : Vento forte e pioggia stanno interessando l’intero Sannio. Una forte folata di vento ha abbattuto una impalcatura montata all’esterno della chiesa a Montesarchio (Benevento). Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, pur sollecitato dagli studenti, ha ribadito che le scuole resteranno aperte in quanto l’allerta e’ di colore giallo e non arancione. L'articolo Maltempo Campania, disagi anche nel Sannio: cade impalcatura ...

Maltempo - allerta rossa in Liguria e disagi anche in Campania. Nevica in Piemonte. FOTO : Piogge e temporali sull'Italia. Nel tratto tra Casarza Ligure e Riva Trigoso è straripato il Petronio. Bloccate alcune vie e la galleria per Moneglia. Sfollati nello Spezzino e nel Sanremese. A Sestriere caduti 20 cm di neve, fiocchi anche in Lombardia. AGGIORNAMENTI

Maltempo Campania : disagi sulla Circumvesuviana : Il Maltempo che sta interessando in queste ore la Campania, sta avendo conseguenze anche sul servizio della Circumvesuviana: l’Ente Autonomo Volturno rende noto che, a causa dell’allagamento dell’impianto di Scafati (Salerno), la tratta Pompei-Poggiomarino, in provincia di Napoli, è momentaneamente interrotta. I treni in partenza da Napoli per Poggiomarino limitano a Pompei. Per la caduta di alberi sulla sede ferroviaria, la ...

Maltempo in Campania : crolla tetto su auto a Marcianise : La perturbazione atlantica in azione sull'Italia sta portando le prime criticità anche al Sud, in particolare in Campania, dove da questa notte sono in atto forti temporali. Sono le province di...