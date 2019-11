Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 novembre 2019) Il doppio gioco poteva diventare pericoloso. Per questo motivo Antonellocavallo: lasciare l’incarico di assistente di Giuseppina Occhionero, deputata di Liberi e Uguali (ora con i renziani di Italia Viva), e trovare “nuovi sponsor politici“. Il motivo? La parlamentare con cui collaborava era stata eletta nella lista di Pietro, ex procuratore nazionale Anti. Non il massimo per l’esponente dei Radicali, condannato nel 1999 a dieci anni e sei mesi per traffico di stupefacenti e ora accusato di aver usufruito delle ispezioni nelle carceri siciliane della Occhionero per fare da tramite tra i boss mafiosi in cella e i clan. “Questa è deputata di. Se si va a leggere tutti i commenti del Presidente del Senato gli sputa, è molto più. Non è che mi piace tanto questa cosa però è l’unico modo per entrare (nei ...

SupposteRette : RT @fattoquotidiano: Mafia, così Nicosia voleva cambiare partito: “Occhionero sta con Grasso. Io vorrei andare con Forza Italia”. Il boss:… - fattoquotidiano : Mafia, così Nicosia voleva cambiare partito: “Occhionero sta con Grasso. Io vorrei andare con Forza Italia”. Il bos… - Noovyis : (Mafia, così Nicosia voleva cambiare partito: “Occhionero sta con Grasso. Io vorrei andare con Forza Italia”. Il bo… -