Lotteria degli scontrini | ha senso combattere l’evasione con l’azzardo?

Lotteria degli scontrini - pronte le regole per l'invio dei dati : pronte le regole per la Lotteria degli scontrini. L'Agenzia delle Entrate ha definito le istruzioni per l'invio dei dati da parte degli operatori

Lotteria degli scontrini - da quelli 'validi' al codice : quali sono le regole : L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida per fornire agli operatori le istruzioni per l’invio - tramite i nuovi...

Lotteria degli scontrini a rischio rinvio : perché potrebbe non partire a gennaio 2020 : La Lotteria degli scontrini dovrebbe partire dal primo gennaio 2020, ma secondo Confesercenti i commercianti non sono ancora pronti e per questo motivo viene chiesto al governo un rinvio di almeno sei mesi. I problemi principali riguardano la strumentazione in dotazione ai negozianti, a partire dai registratori di cassa.Continua a leggere

Lotteria degli scontrini - raddoppiano le vincite : un nuovo premio per chi paga con carta : Il sottosegretario all'Economia, Alessio Villarosa, spiega a Fanpage.it quali sono le ultime novità sulla Lotteria degli scontrini che partirà dal primo gennaio 2020. raddoppiano le vincite, con un montepremi a parte per chi effettua i pagamenti con carte e bancomat; allo stesso tempo rimane il premio base, con il doppio di probabilità di vincita per chi ricorre ai pagamenti elettronici.Continua a leggere

Manovra - una Lotteria degli scontrini riservata a chi paga con le carte : Conte: “Stasera l’ok alla Manovra, quota 100 rimane”. In arrivo anche un’agenzia nazionale per la ricerca

Manovra - una Lotteria degli scontrini riservata a chi paga con le carte : Conte: “Stasera l’ok alla Manovra, quota 100 rimane”. In arrivo gli incentivi per i seggiolini salva-bebè

Fisco - arriva la Lotteria degli scontrini : multe ai negozianti infedeli. Stretta compensazioni : Una Stretta sulle compensazioni fiscali. Lotta alle frodi su accise ed Iva nel commercio dei carburanti e delle bevande alcoliche. L?arrivo, dopo mille rinvii, della lotteria degli scontrini...

Fisco - arriva la Lotteria degli scontrini : multe ai negozianti infedeli. Stretta compensazioni : Una Stretta sulle compensazioni fiscali. Lotta alle frodi su accise ed Iva nel commercio dei carburanti e delle bevande alcoliche. L?arrivo, dopo mille rinvii, della lotteria degli scontrini...

Dai premi senza tasse alle multe : ecco come funzionerà la Lotteria degli scontrini : Nello schema del decreto fiscale collegato alla legge di bilancio la norma che esclude l’applicazione di imposte sui premi della lotteria degli scontrini da 50mila, 30mila e 10 mila euro per le estrazioni mensili e sulla maxivincita da 1 milione per l’estrazione di fine anno

Manovra - in arrivo la Lotteria degli scontrini : multe per i commercianti che la boicottano : Nella bozza del decreto fiscale che arriverà la prossima settimana in Consiglio dei ministri c'è la lotteria degli scontrini. Secondo le anticipazioni date dal Messaggero ci saranno multe salate per i commercianti che non si adegueranno alle regole: per partecipare non basterà l'emissione della ricevuta, ma sarà necessario inserire il codice fiscale.Continua a leggere

Fisco - arriva la Lotteria degli scontrini : multe ai negozianti infedeli. Stretta rimborsi : Una Stretta sulle compensazioni fiscali. Lotta alle frodi su accise ed Iva nel commercio dei carburanti e delle bevande alcoliche. L?arrivo, dopo mille rinvii, della lotteria degli scontrini...

Fisco - arriva la Lotteria degli scontrini : multe ai negozianti infedeli. Stretta rimborsi : Una Stretta sulle compensazioni fiscali. Lotta alle frodi su accise ed Iva nel commercio dei carburanti e delle bevande alcoliche. L?arrivo, dopo mille rinvii, della lotteria degli scontrini...

Lotteria degli scontrini - come funziona l'idea del governo per evitare l'aumento dell'Iva : All'appello mancano 7,2 miliardi per evitare l'aumento dell'Iva. Così il governo li cerca anche nella cosiddetta Lotteria degli scontrini. Alla maggior parte degli addetti ai lavori la voce "lotta all'evasione fiscale", indicata nella Nota di aggiornamento del Def (Documento di economia e finanza),

Lotteria degli scontrini - cos'è e come funzionerà : «Primo premio 50mila euro». Vantaggi per chi usa la carta : Tre premi al mese, il primo da 50mila euro: è la nuova ?Lotteria degli scontrini?, una delle misure sulle quali il governo lavora per quanto riguarda la manovra di bilancio per il...