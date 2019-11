Lotta al cancro | chi sono gli scienziati AIRC in arrivo in Sicilia per “I giorni della

“Questo è per Claudia”. Radja Nainggolan - il dolce gesto per la moglie che Lotta contro il cancro : Claudia Lai, moglie del calciatore Radja Nainggolan, aveva raccontato il ”nuovo percorso della vita” che si era ritrovata a dovere intraprendere: l’inizio della chemioterapia, dopo la diagnosi di un tumore. ”Che dire, dopo secchiate di lacrime versate, è ora di andare a combattere questa brutta bestia”, aveva fatto sapere, senza entrare nei dettagli, ringraziando chi le sta intorno.\\La donna, che dal centrocampista di nuovo al Cagliari ha avuto ...

Le volontarie che puliscono le case delle donne che Lottano contro il cancro : Un esercito di 1200 volontarie pulisce le case delle donne statunitensi e canadesi con il cancro, e lo fa gratuitamente, perché le malate possano, intanto, dedicarsi a se stesse, ai loro cari e alle attività che amano, senza doversi preoccupare di sprecare tempo ed energie spolverando e lavando pavimenti. Cleaning for a Reason è un’organizzazione non profit che ha un obiettivo: «Lasciare che queste donne coraggiose e forti si concentrino ...

'La cura sono io' - il libro che supporta le donne nella Lotta contro il cancro al seno : Il libro di Maria Teresa Ferrari "La cura sono io" (Edizioni Minerva) contenente le illustrazioni della coautrice Valentina D'Andrea sta toccando tappe importanti per le presentazioni che si fermeranno a Genova (19-20 ottobre) e a Matera (24-27 ottobre), ma sta diventando, soprattutto, un elemento vivo, una guida per i pensieri delle donne colpite dal tumore al seno. I prossimi appuntamenti sono martedì 15 ottobre a Verona all'Hotel Due Torri ...

Mika : «L’amore per mia mamma (che Lotta contro il cancro)» : Mika sulla cover di Vanity Fair n.38 (ph. Jasper Abels)Mika sulla cover di Vanity Fair n.38 (ph. Jasper Abels)Mika sulla cover di Vanity Fair n.38 (ph. Jasper Abels)Mika sulla cover di Vanity Fair n.38 (ph. Jasper Abels)Mika sulla cover di Vanity Fair n.38 (ph. Jasper Abels)Mika sulla cover di Vanity Fair n.38 (ph. Jasper Abels)Mika sulla cover di Vanity Fair n.38 (ph. Jasper Abels)Mika sulla cover di Vanity Fair n.38 (ph. Jasper Abels)Mika ...

“Il cancro - cosa me lo ha fatto venire”. Musica sotto choc dopo le parole dello storico musicista - che Lotta contro la malattia : I capelli al vento e fiumi di adrenalina scaricati nelle vene dei fan. Questo, per tanti, è stato Eddie Van Halen. Uno degli ultimi grandi del rock capaci di lasciare traccia importante nella storia della Musica. Un mito, Eddie Van Halen, che però deve fare i conti con la malattia che non gli lascia tregua. Da vent’anni combatte contro un cancro alla lingua e , come riferisce il sito Tmz, lui stesso si è detto convinto che a causarglielo sia ...

Mango x Fero – La nuova collezione a favore della Lotta contro il cancro al seno [GALLERY] : Mango x Fero: i proventi ottenuti dalla vendita di questa collezione saranno interamente devoluti alla Fondazione Fero, organizzazione impegnata nella ricerca traslazionale in campo oncologico. Nel 2008 l’azienda ha raccolto oltre 320.000 euro Mango e la Fondazione Fero tornano a collaborare nella lotta contro il cancro al seno. Il marchio ha messo in vendita una nuova collezione di magliette, felpe e altri prodotti in occasione della ...

Morta blogger Elisabetta Cirillo - raccontava Lotta al cancro : È Morta la blogger Elisabettra Cirillo, che quotidianamente raccontava la sua battaglia contro il cancro. Elisabetta aveva 33 anni e si è spenta dopo una lunga malattia. Da tempo scriveva sul suo blog "Lisa in the world" ed era seguita da migliaia di persone. Inoltre, è autrice del libro "Come capita la vita", pubblicato da Sperling & Kupfer. Un paio di giorni fa la giovane bresciana ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram che la ...

Carolyn Smith continua a Lottare contro il cancro : Manderò via l'intruso : Un giudice storico di Ballando con le stelle, il dance show condotto da Milly Carlucci e trasmesso su Rai 1, nelle ultime ore ha emozionato il popolo della rete. Parliamo di Carolyn Smith, la quale è tornata a parlare del tumore contro cui combatte da tempo e che, tuttavia, non riesce a portarle via la voglia di sorridere alle difficoltà ad oggi riscontrate nel suo percorso di cure. Dai risultati degli ultimi accertamenti, a cui si è sottoposta ...

Carolyn Smith e la Lotta contro il cancro : come sta - il messaggio dello staff : I titoli acchiappalike sulla salute (e presunta morte) di Carolyn Smith invadono la Rete. Ma ora la giudice di Ballando con le stelle dice basta alle fake news sulla sua malattia. Sembra incredibile, eppure qualcuno sembra non solo non aver rispetto per le sofferenze altrui, ma anche essere disposto a qualunque cosa pur di ottenere visibilità. Persino ad inventare la scomparsa della coreografa inglese, che oramai combatte da anni la sua ...

Sabrina Paravicini è stata operata : prosegue la Lotta al cancro : Dopo un lungo ciclo di chemioterapia, è stato possibile asportare il tumore chirurgicamente. L'attrice sta meglio, come ha comunicato lei stessa attraverso il suo profilo Instagram... La guerriera Sabrina Paravicini, Jessica di "Un medico in famiglia", ha vinto un’altra battaglia: ieri, dopo un lungo ciclo di chemioterapia, è stata sottoposta a un intervento al seno, andato a buon fine. L’attrice ha scoperto di avere un tumore lo scorso ...

Amici Celebrities : Cristina Donadio svela la sua Lotta contro il cancro : Cristina Donadio racconta la sua battaglia contro il cancro prima di Amici Celebrities Il cast ufficiale di Amici Celebrities è stato svelato. Confermata la messa in onda della versione Vip del talent prevista per martedì 24 settembre su Canale 5, come già vi avevamo anticipato da qualche giorno a questa parte. Tra i concorrenti di Amici Celebrities dovrebbe esserci anche Cristina Donadio: l’attrice, ancora in trattativa, sarebbe ormai già ...

John Travolta sostiene Olivia NewtonJohn nella Lotta contro il cancro : Sono orgoglioso di lei : L'attore dichiara di essere "molto orgoglioso" dell'amica e collega di "Grease", che sta combattendo contro un tumore: "Ha un aspetto incredibile, non è diversa da come era anni fa". Olivia Newton-John prosegue la sua lotta contro il cancro e dopo aver ripreso le cure, incassa il supporto di una persona davvero speciale: John Travolta. Gli indimenticabili interpreti di Danny e Sandy in Grease Sono amici dal 1978, quando si ...

Olivia NewtonJohn Lotta contro il cancro - il commovente messaggio di Hugh Jackman : “Ti amiamo” : Durante uno show a Sydney, Hugh Jackman ha voluto rivolgere un commovente messaggio a Olivia Newton-John, che sta lottando contro il cancro al seno. Coinvolgendo la platea, le ha fatto sapere di reputarla un'incredibile donna, mamma, cantante e ballerina. Poi, ha invitato i presenti a dire tutti insieme: "Olivia ti amiamo". Il risultato è stato un momento di intensa emozione.\\Hugh Jackman, che in passato ha lottato contro un cancro alla pelle, ...

Non è facile non arrendersi! Rita Dalla Chiesa e la sua Lotta contro il cancro : Il volto di Rita Dalla Chiesa è senza dubbio uno dei più amati e apprezzati della televisione. Protagonista per tantissimi anni del programma Mediaset Forum, ora ereditato Dalla brava Barbara Palombelli, ha dovuto dire addio al piccolo schermo per una brutta malattia. E la conduttrice, questa battaglia, non la sta svolgendo solo negli studi medici e in casa, con medicine e sedute terapeutiche. Ma anche nel mondo dei social, dove offre una mano, ...