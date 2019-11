L' oroscopo del giorno 6 novembre | Ariete creativo | Sagittario ansioso

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 5 novembre 2019) L'di mercoledì dedicato alle opportunità lavorative e all'amore tiene conto dell'entrata di Luna in Pesci che rende i segni zodiacali appartenenti all'elemento Acqua molto sognatori e al tempo stesso suggestionabili. L'astro d'argento nel domicilio astrologico dodicesimo trova le sue affinità nel mare e sprigiona molto fascino e sensibilità. L'acqua dei Pesci che fluisce indecifrabile e misteriosa come la Luna, tende a smuovere le emozioni represse e a farle condividere nelle previsioni astrologiche fortunate. Astri edi mercoledì: fantasiosi e molto creativi, cercherete nuovi stimoli per rendere più misteriosa ed eccitante la sfera sentimentale. In ambito lavorativo gli sforzi che state facendo daranno i loro frutti in un futuro non molto lontano. Toro: l'influsso lunare si fa sentire e rende molto intuitivi in ambito lavorativo. Affascinanti e originali, ...

