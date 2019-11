Lo scudo penale come foglia di fico L' accusa del M5s ad ArcelorMittal

Ex Ilva - Patuanelli : “Per ArcelorMittal lo scudo penale è un alibi - stabilimento resti aperto” : “Non consentiremo la chiusura dello stabilimento. La questione dello scudo penale è una foglia di fico, un alibi per nascondere un altro problema”. A dirlo è il ministro per lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, dopo il vertice sull’ex Ilva a Palazzo Chigi, che aggiunge: “Non esiste alcun diritto di recesso“. L'articolo Ex Ilva, Patuanelli: “Per ArcelorMittal lo scudo penale è un alibi, stabilimento ...

Ilva - ArcelorMittal lascia Taranto. Patuanelli : «scudo penale è un alibi». Scontro sul diritto di recesso : Oggi ArcelorMittal (Am InvestCo Italy) ha notificato ai commissari straordinari dell' Ilva la volontà di rescindere l'accordo per l'affitto con acquisizione delle attività...

Ex Ilva - ecco la lettera d’addio di ArcelorMittal : “Impatto dirompente dall’eliminazione dello scudo penale”. E minaccia causa allo Stato : L’eliminazione dell’immunità penale ha un “impatto irrimediabilmente dirompente” sul contratto “perché, fra l’altro, comporta una modifica del Piano Ambientale” che “rende non più realizzabile il Piano industriale”. Quindi è “impossibile” rispettare le scadenze e “proseguire l’attività produttiva e gestire lo stabilimento di Taranto come previsto dal contratto, nel ...

Dal 2015 a oggi - la storia infinita dello scudo penale all'Ilva : Tra i “gravi eventi” che secondo ArcelorMittal hanno contribuito a causare una situazione di “incertezza giuridica e operativa” alla base della decisione di lasciare Taranto, c’è quella dell’immunità penale: una storia senza fine, che va avanti da tempo e che ha caratterizzato gli ultimi anni della storia dello stabilimento dell’ex Ilva.A ricostruire la vicenda è l’agenzia ...

Ex Ilva : Gori - ‘ripristinare con un decreto urgente scudo penale’ : Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “Sull’Ilva il Governo deve fare una cosa, subito: ripristinare con un decreto urgente lo scudo penale che è stato fatto saltare”. Così il sindacato di Bergamo, Giorgio Gori.L'articolo Ex Ilva: Gori, ‘ripristinare con un decreto urgente scudo penale’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Ilva - ArcelorMittal lascia Taranto : «scudo penale e giudici le cause». Conte convoca i vertici dell'azienda domani : Oggi ArcelorMittal (Am InvestCo Italy) ha notificato ai commissari straordinari dell' Ilva la volontà di rescindere l'accordo per l'affitto con acquisizione delle attività...

Ilva - ArcelorMittal lascia Taranto : «scudo penale e giudici le cause». Governo : non consentiamo chiusura : Oggi ArcelorMittal (Am InvestCo Italy) ha notificato ai commissari straordinari dell' Ilva la volontà di rescindere l'accordo per l'affitto con acquisizione delle attività...

Ilva - ArcelorMittal lascia Taranto : «scudo penale e giudici le cause». Vertice d'urgenza al Mise alle 15 : Oggi Am InvestCo Italy ha notificato ai commissari straordinari dell' Ilva la volontà di rescindere l'accordo per l'affitto con acquisizione delle attività di Ilva Spa e di...

Altra grana per il governo - ArcelorMittal abbandona l’Iva : andiamo via perché cancellato scudo penale : AM InvestCo Italy ha inviato in data odierna ai Commissari straordinari di Ilva spa una comunicazione di recesso dal contratto o risoluzione dello stesso per l'affitto e il successivo acquisto condizionato dei rami d'azienda di Ilva S.p.A. e di alcune sue controllate ("Ilva"), a cui e' stata data esecuzione il 31 ottobre 2018. Lo annuncia l'azienda, AcerlorMittal. La motivazione del disimpegno e' il venir meno dello scudo penale per il piano ...

Altra grana per Conte - ArcelorMittal abbandona l’Iva : andiamo via perché cancellato scudo penale : AM InvestCo Italy ha inviato in data odierna ai Commissari straordinari di Ilva spa una comunicazione di recesso dal contratto o risoluzione dello stesso per l'affitto e il successivo acquisto condizionato dei rami d'azienda di Ilva S.p.A. e di alcune sue controllate ("Ilva"), a cui e' stata data esecuzione il 31 ottobre 2018. Lo annuncia l'azienda, AcerlorMittal. La motivazione del disimpegno e' il venir meno dello scudo penale per il piano ...

Taranto - Ex Ilva : cancellato lo 'scudo penale' : ... sia per l'imponente quantità di acciaio da produrre', denuncia Rocco Palombella , Segretario generale Uilm , su Ilsussidiario.net. 'Inoltre - spiega - non è percorribile perché il Governo, l'Unione ...

Ilva - grillini pronti a rompere : «Lo scudo penale da abolire» : «Se il governo metterà la fiducia cadrà sull'Ilva». L'altra sera i ministri M5S Stefano Patuanelli (Sviluppo economico) e Federico D'Incà (Rapporti con il...

Ex Ilva - il nuovo scudo penale tolto dal decreto Salva-Imprese dopo il no di 17 senatori M5s. I sindacati : “Alibi ad Arcelor per andarsene” : Il nodo immunità penale per i gestori dell’ex Ilva di Taranto torna alla casella di partenza. Non sarà nel decreto Salva-Imprese, che approderà al Senato il 22 ottobre, dopo le proteste di 17 senatori M5s. Il proposito è quello di ripresentarlo in un provvedimento ad hoc nelle prossime settimane, ma per il momento l’accordo di maggioranza ha una sola certezza: il nuovo scudo penale, inserito nel decreto per volere di Luigi Di Maio ...

Salta lo scudo penale per l’Ilva : rinviato a un decreto ad hoc. Sindacati contro il Governo : L’articolo del dl imprese dedicato alla questione dell’immunità penale per l’ex Ilva, ora Arcelor Mittal, uscirebbe fuori dal decreto imprese, in sostanza sarebbe ‘stralciato’, a fronte dell’impegno del Governo ad affrontare l’argomento in un’altra sede, con un strumento, o provvedimento, ad hoc. Sarebbe questa, secondo fonti di maggioranza, la quadra raggiunta sul tema.Quindi verrebbe ...