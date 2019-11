LIVE Torun-Dinamo Sassari 95-113 | Champions League basket in DIRETTA | i sardi dominano il

Fonte : oasport

(Di martedì 5 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFinisce qua, risultato 113 a 95 per la. Ihanno piazzato un parziale di 32-15 nell’ultimo periodo che ha consentito loro di vincere con ampio margine questo incontro. 95-113 Spissu col layup del +18 sulla sirena di fine partita. 95-111 Gioco da tre punti di Stefano Gentile. 95-108 Bomba di Diduszko. 92-108 Layup vincente di Evans. 92-106 Sesta bomba della partita di Marco Spissu. 92-103 Canestro da due per Wright. -11a un minuto dalla sirena. 90-103 Un libero a segno per Diduszko. 89-103 Due liberi a segno per Weaver. 87-103 Jumper di Pierre che riporta ia +16 a 2’45” dalla fine. 87-101 Bomba di Perka. 84-101 1/2 ai liberi di Gentile. Parziale di 20-4 per, fin qui, nel 4/4. 84-100 BOMBA DI JERRELLS! +16a meno di quattro minuti dalla fine. 84-97 Schiacciatona di ...

