LIVE Torun-Dinamo Sassari 80-89 | Champions League basket in DIRETTA | parziale di 8-0 per

LIVE Torun-Dinamo Sassari 52-53 - Champions League basket in DIRETTA : un secondo quarto da 33 punti permette ai polacchi di tornare a contatto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce qua il secondo quarto. I polacchi tornano sotto con 33 punti in 10 minuti, ma Sassari è ancora avanti di uno. 52-53 Ancora Evans e Sassari torna avanti. 52-51 Due punti per Evans. 52-49 Layup di Hornsby. 50-49 Aminu è incontenibile. Prima prende due rimbalzi offensivi, poi segna da sotto dopo una persa di Spissu. 48-49 Bilan corregge il suo stesso errore da sotto. 48-47 Primo vantaggio ...

LIVE Torun-Dinamo Sassari 32-39 - Champions League basket in DIRETTA : ospiti saldamente avanti anche a metà secondo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 36-39 Aminu segna il canestro del -3 Torun e coach Pozzecco chiama un altro time out. 34-39 Weaver ruba palla dalle mani di Pierre e Hornsby conclude il contropiede con una schiacciata. 32-29 Layup di Cel su assist di Aminu. 30-39 Due liberi a bersaglio per McLean. 30-37 Layup di Grochowski e Pozzecco chiama time out. 28-37 Sorokas da tre! 28-34 Un altro jump shot vincente per Hornsby. 26-34 ...

LIVE Torun-Dinamo Sassari 19-26 - Champions League basket in DIRETTA : Bilan ed Evans dominano sotto canestro e i sardi chiudono avanti il primo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24-31 E Pierre risponde a tono! 24-28 Un’altra tripla per Cel. 21-28 Layup vincente di Gentile. 21-26 Hornsby apre le marcature nel secondo quarto. Finisce qua il primo quarto con Sassari avanti di 7. 19-26 Sorakas con il jumper. 19-24 Bomba di Cel! Il Torun torna sotto. 16-24 Due punti di Hornsby su assist di Perka. 14-24 1/2 ai liberi, invece, per Vitali. 14-23 Due liberi a segno per ...

LIVE Torun-Dinamo Sassari 7-12 - Champions League basket in DIRETTA : sardi partiti col piede giusto - già 6 punti per Bilan : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-18 Bilan per Evans che segna in sottomano e Torun chiama time out. 12-16 Gancio di Bilan! 12-14 Bomba di Perka. 9-14 Evans risponde immediatamente. 9-12 Layup di Wright. 7-12 Evans prende il rimbalzo in attacco e segna. 7-10 Schiacciatona di Bilan, innescato da Vitali. 7-8 Rubata e canestro in contropiede di Wright. 5-8 Tanti turnover e tanti falli per i padroni di casa, ma Sassari ne ...

LIVE Torun-Dinamo Sassari - Champions League basket in DIRETTA : sardi in trasferta in Polonia alla ricerca del terzo successo europeo in stagione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-6 Evans ruba palla e segna in contropiede. 5-4 Ancora Bilan, stavolta su assist di Vitali. 5-2 Bomba di Hornsby. 2-2 Layup vincente di Cel. 0-2 Apre le marcature Bilan su assist di Spissu. 18.20 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Torun-Dinamo Sassari di OA Sport. La partita inizierà tra 20 minuti. Presentazione della 4a giornata di basketball Champions League – Programma, ...

LIVE Torun-Dinamo Sassari - Champions League basket in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della 4a giornata di basketball Champions League – Programma, orario e dove vedere in tv l’incontro Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OA Sport di Torun-Dinamo Sassari, quarta partita della fase a gironi di basketball Champions League. I ragazzi allenati da coach Pozzecco, reduci da due vittorie larghissime nell’ultima settimana, contro Oostende in Europa e contro ...