LIVE Sinner-Tiafoe | NextGen 2019 in DIRETTA | 3-44 4-2 4-2 4-2 | esordio con vittoria

(Di mercoledì 6 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui la nostra. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport, vi auguriamo una felice notte! Ricordiamo subito l’appuntamento di domani:sarà ancora ultimo match in programma, contro lo svedese Mikael Ymer E VINCE JANNIK! 3-4(4) 4-2 4-2 4-2, primaper lui in queste Next Gen ATP Finals al termine della quale lui esi abbracciano, a testimonianza dell’ottimo rapporto tra i due! 40-30 DUE MATCH POINT: gran scambio anche questo, ma lo vincecon un bellissimo dritto 40-15 TRE MATCH POINT: lungo il dritto 40-0 QUATTRO MATCH POINT30-0 CHE PUNTO!dopo uno scambio sostenuto tira un dritto micidiale e imprendibile per15-0 Risposta in rete di rovescio di3-2tiene facilmente, ma tra poco l’azzurro servirà per il ...

