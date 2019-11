LIVE Partizan Belgrado-Venezia | Eurocup basket in DIRETTA | trasferta in Serbia da brividi

Fonte : oasport

(Di martedì 5 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma tv di– La cronaca di Brindisi-Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla nostratestuale della prima partita di ritorno del gruppo B della fase a gironi di2019-2020 trae Umana Reyer! I campioni d’Italia di coach Walter De Raffaele hanno perso l’ultima di campionato a Brindisi per 75-71 e ora hanno un bilancio negativo di tre vittorie e quattro sconfitte. Ininvece hanno tre vittorie e due sconfitte: nell’ordine, hanno perso all’andata in casa colper 66-63 e inper 77-63 coi russi del Lokomotiv Kuban, poi hanno infilato tre successi di fila, tra le mura amiche coi turchi del Tofas Bursa per 76-65 e coi francesi del Limoges per 93-85 e infine martedì scorso in Lituania col Lietuvos rytas di Vilnius per 81-72. I serbi ...

Cottons_Andrea_ : Lega Fantaciottino: Partite Live Tommi gay : FC UGANDA COTTO Partizan Degrado : SPARTA MARLIANO DVV : Banda Mirko… -