LIVE Galatasaray-Trento 76-81 | EuroCup basket in DIRETTA | splendida ripresa della

Fonte : oasport

(Di martedì 5 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPer questa nostraè tutto, grazie di averci seguito e buon proseguimento di seratadell’Aquila che con un parziale di 55 a 36 espugna la Sinan Erdem Arena! Per19 punti di Toto Forray, 14 per Justin Knox e 11 assist per Aaron Craft. Ai turchi non basta un ottimo primo tempo unito ai 17 punti di Zach Auguste e ai 18 di Aaron Harrison.con questa vittoria sale così a un record di 3 vinte e 3 perse aumentando le proprie chance di qualificazione alle top 16. 76-81 FINISCE QUI! SUGGELLA IL SUCCESSO KING!!! 76-79 1/2 MA RIMBALZO DI KING CHE TIRERA’ 2 LIBERI A GIOCO FERMO! MA L’AQUILA VINCE QUESTA PARTITA!!! GRANDISSIMA IMPRESA!! 76- 78 SBAGLIA IL SECONDO APPOSITAMENTE, WHITTINGTON CATTURA IL RIMBALZO MA DA SOTTO SBAGLIA!! Kelly andrà in lunetta per chiuderla a 1 secondo dal ...

