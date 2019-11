LIVE Galatasaray-Trento 21-14 | EuroCup basket in DIRETTA | i bianconeri cercano di tenere

Fonte : oasport

(Di martedì 5 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA34-23 Rimbalzo offensivo di Arslan. Nuovo +11. 32-23 Risponde subito in sottomano Kelly. 32-21 Tripla di Arslan. Partita che vive di parziali, il +8 è il massimo vantaggio per i turchi. 29-21 Altra transizione vincente del, la difesa resta indietro di un giro e Whittington schiaccia a due mani. Timeout Brienza. 27-21 Harrison segna entrambi i liberi dopo essersi guadagnato il fallo.fatica tremendamente in attacco ma resta in partita grazie alla difesa. Altra infrazione di 24 secondi dei padroni di casa. 25-21 Prima tripla per ied arriva allo scadere del possesso con King! 25-18 Webster al ferro dopo la persa di Blackmon nell’altra metacampo. 23-18 2/2 per lui. Fallo di Knox in area, due liberi per Moore. Quasi 4 minuti senza canestri per i padroni di casa che senza Harrison e Auguste fanno molta ...

zazoomblog : LIVE Galatasaray-Trento EuroCup basket in DIRETTA: L’Aquila priva di Gentile cerca l’impresa in Turchia -… - OA_Sport : LIVE Galatasaray-Trento, EuroCup basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - zazoomnews : LIVE Galatasaray-Trento EuroCup basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Galatasaray-Trento #EuroCup… -