L’Italia verserà all’Ue 106 miliardi in 7 anni | la proposta di Bruxelles per il prossimo

Fonte : fanpage

(Di martedì 5 novembre 2019) L'Italia contribuirà al bilancio dell'Unione europea con una media di 15,27di euro all'anno. Si tratta di 0,36 milardi in più di quanto versato nel periodo 2014-2020. Si tratta delledella Commissione europea per ilMff (Multiannual Financial Framework), presentata oggi nel dettaglio a