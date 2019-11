L' ipotesi del dolo per l' esplosione in cui sono morti tre vigili del fuoco

Quargnento - esplosione in una cascina : due vigili del fuoco morti - due feriti e un disperso. Ferito anche un carabiniere. ipotesi dolo : La tragedia a Quargnento per una fuga di gas, feriti altri due pompieri e un carabiniere. Ancora una bombola inesplosa: intervengono gli artificieri.

Alessandria - esplode una cascina : due pompieri morti - tre feriti. Un altro vigile del fuoco disperso. I carabinieri indagano : ipotesi dolo : Due morti, tre feriti e un disperso sono il bilancio di un'esplosione verificatasi nella notte in un cascinale disabitato a Quargneto, in provincia di Alessandria. Le vittime sono due vigili del...

L'ipotesi del dolo per l'esplosione in cui sono morti due vigili del fuoco : Non è escluso il dolo per l'esplosione della notte scorsa in una cascina dell'Alessandrino in cui sono morti due vigili del fuoco. "Stiamo compiendo gli accertamenti volti a verificare l'eventuale dolo. In altre occasioni la casualità è subito evidente, stavolta è diverso e non si può escludere L'ipotesi dolosa", ha riferito il comandante del Reparto operativo dei carabinieri di Alessandria, Giuseppe ...

Alessandria - esplode una cascina : due vigili del fuoco morti - uno è disperso. ipotesi dolo : Alessandria - Sono due i vigili del fuoco morti nell'esplosione di un edificio a Quargneto, in provincia di Alessandria. Mentre un altro è stato ritrovato vivo, ferito a una gamba ma fuori...

Roma - anziana uccisa in casa : fermato il figlio della badante. ipotesi di una rapina finita male : C’è un fermo per l’omicidio di una donna di 91 anni trovata cadavere ieri sera a Tolfa, vicino Roma, nella sua abitazione di Corso Italia. Si tratterebbe, a quanto apprende l’Adnkronos, di un 23enne albanese, figlio della badante dell’anziana. A emettere il fermo è stata la procura di Civitavecchia, dopo che l’uomo è stato a lungo ascoltato dai Carabinieri. La 91enne, trovata con il volto tumefatto, secondo le prime ...

Del Genio : “ipotesi Ibrahimovic? Non mi convince - sarebbe meglio cercare un nuovo Ibra…” : Paolo Del Genio, sull’ipotesi Ibrahimovic in azzurro Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e TeleA, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal riguardo il possibile arrivodi Ibra al Napoli “Ibrahimovic? Se sta bene perché no, non dico mai no, a me è sempre piaciuto, ma non mi convince molto. Oggi è dominante in MLS, ma bisognerebbe avere delle certezze atletiche. Non sarebbe ...

Stadio Is Arena - la difesa del presidente Cellino : “inesistente l’ipotesi di abuso edilizio” : “Il pubblico ministero ha voluto introdurre un’ipotesi di abuso edilizio, ma e’ inesistente. Lo Stadio non e’ privato, ma del Comune. I beni sono del Comune e non c’e’ ne’ colpa, ne’ dolo, ne’ ci sono reati. E’ un processo fatto sull’uomo Cellino”. Inizia così l’arringa dell’avvocato Giovanni Cocco, difensore dell’ex presidente del Cagliari calcio, ...

Caso Schwazer - giudice ordina supplemento di perizia : “Dubbio su colpevolezza. ipotesi della manipolazione è l’unica sorretta da indizi” : Si allungano i tempi sul Caso Alex Schwazer. Dopo la consegna della perizia dei carabinieri del Ris, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano, Walter Pelino, ha disposto un ulteriore supplemento di analisi presso la Corte d’Appello di Colonia, nel procedimento penale contro il marciatore altoatesino, accettando la richiesta della difesa che sostiene l’Ipotesi di complotto sull’anomala concentrazione del ...

L'industria della plastica dice no all'ipotesi tassazione : I produttori di plastica dicono no a un'eventuale tassazione sul settore, ipotizzata in vista della prossima manovra.

Legge di Bilancio - slitta il consiglio dei ministri. Dalla plastic tax al fondo famiglie : provvedimenti e ipotesi sul tavolo del governo : Tassa su imballaggi e plastica, fondo unico per le famiglie, stop a superticket, Quota 100 immutata, carcere per gli evasori, niente sconti fiscali per redditi alti: tra ipotesi e conferme, sono alcuni dei provvedimenti che dovrebbero far parte della Legge di Bilancio al centro del prossimo consiglio dei ministri. Che, intanto, è slittato: doveva essere convocato per oggi, invece è stato spostato per domani, 15 ottobre, alle 21. Va ricordato, in ...

San Siro - la nuova ipotesi : conservare parte del Meazza a fianco del nuovo impianto. Così i club sperano di convincere la politica : conservare una parte del vecchio San Siro, magari per costruirci all’interno un centro commerciale o per ristrutturarlo e farlo diventare un secondo stadio per le squadre femminili e per ospitare altri eventi. È l’intervento che Milan e Inter stanno pensando di chiedere a Populous e Manica-Sportium, i due studi firmatari dei progetti per un nuovo stadio a San Siro. Lo rivelano il Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport, ...

Sulli - la star del k-pop e membro delle (f)x morta a 25 anni. Spunta l’ipotesi suicidio : Un brutto risveglio per i sempre più numerosi fan del pop sudcoreano. La star Sulli è stata trovata morta nella sua casa a sud di Seoul. 25 anni, membro della band al femminile f (x) era nota anche come attrice (Persona su Netflix il suo ultimo lavoro). Chi è Sulli Il suo nome vero è Choi Jin-ri e la polizia indaga sulle cause. La giovane Sulli non rispondeva alle telefonate del suo agente che ha poi avvisato le autorità. Secondo i media locali ...