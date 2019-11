L' ex sindaco leghista di Treviso | Balotelli? C' è anche razzismo verso i

Ferrara - la giunta leghista di Alan Fabbri ha aumentato lo stipendio a sindaco e assessori. Il primo cittadino : “Solo un adeguamento” : Uno dei primi atti del centrodestra a trazione Lega a Ferrara non è stato proprio all’insegna della popolarità. Appena insediati, il sindaco Alan Fabbri e la sua giunta hanno aumentato il loro stipendio , adeguandolo agli emolumenti tabellari del Testo unico degli enti locali. La giunta precedente del Pd si era decurtata l’onorario del 10 per cento, destinando le risorse risparmiate a un fondo per il sostegno alle imprese cofinanziato ...

Ferrara - Comune sgombera campo nomadi : vice sindaco leghista sale sulla ruspa e pubblica video su Facebook : “A chi continuava a dire che non sarebbero entrate le ruspe nel campo , oggi sono entrate”. Così il vicesindaco di Ferrara e assessore comunale alla sicurezza Nicola Lodi in un video sulla sua pagina Facebook commenta la conclusione dello sgombero del campo nomadi di etnia sinti della città, uno dei cavalli di battaglia della campagna elettorale del neo eletto sindaco leghista Alan Fabbri. A salire sulla ruspa lo stesso vicesindaco ...

Ferrara - sindaco leghista compra 385 crocifissi per le scuole : Arriveranno domani, in tempo per l'inizio della scuola. Così, 385 crocifissi andranno a riempire le pareti di nidi, asili, scuole elementari e medie del Comune di Ferrara. Il sindaco leghista della città, Alan Fabbri, ha ordinato i crocifissi con croce in legno e corpo in lega di metallo argentata, a una ditta riminese, che li consegnerà domani negli uffici comunali. Il sindaco, alla guida della prima giunta di centrodestra della città dopo ben ...