Lewis Hamilton F1 | Mondiale 2019 | “Mai pensato ai record di Schumacher | la mia carriera

Fonte : oasport

(Di martedì 5 novembre 2019)ha vinto il suo sesto titolo iridato al termine del Gran Premio degli Stati Unitidi Formula Uno. Il campione inglese ha centrato un secondo posto davvero brillante dopo una gara di altissimo livello ad Austin, che ha quasi vinto, nonostante scattasse solamente dalla quinta posizione della griglia della pista texana. Un traguardo storico e clamoroso, che però il portacolori della Mercedes non ha festeggiato in maniera incredibile o smodata. Ok, si sapeva già mesi che sarebbe stata solamente questione di tempo, per cui non si può certo parlare di una sorpresa, ma evidentemente c’è dell’altro. Il pilota nativo di Stevenage, infatti, è apparso felice e soddisfatto, certo, ma anche riflessivo e calmo. Non ha messo in scena i suoi soliti festeggiamenti hollywoodiani. No, questa volta il numero 44 ha cambiato stile. Vincere ilnumero 6, evidentemente, ...

ilPostSport : Hamilton è campione del mondo per la sesta volta in carriera: nella storia della Formula 1 soltanto Michael Schumac… - Eurosport_IT : CAMPIONE DEL MONDO x 6! ???????????? Tutti in piedi per Lewis Hamilton, campione in Formula 1 per la sesta volta in carr… - Eurosport_IT : Lewis Hamilton vince il sesto titolo (il 3° di fila) ad Austin nell’ennesimo fine settimana strepitoso della Merced… -