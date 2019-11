LETTERA Il card Ruini e quella lotta continua che non fa bene al paese

Anticipazioni U&D - Riccardo dopo la LETTERA scritta ad Ida : 'Mi sono sentito un idiota' : E' tornato il sereno a Uomini e donne per una delle coppie storiche del trono over. Parliamo di Ida e Riccardo i quali, dopo vari tira e molla, sono riusciti a recuperare il loro rapporto sentimentale. Le Anticipazioni che arrivano dall'ultima registrazione del trono over rivelano che Ida ha deciso di ridare una seconda chance a Riccardo, il quale l'aveva sorpresa e piacevolmente meravigliata con una lunga lettera d'amore con la quale dichiarava ...

Anticipazioni U&D over del 21 ottobre : Ida lascia Riccardo dopo la LETTERA d'amore : Lunedì 21 ottobre riparte l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti ideata e condotta da Maria De Filippi. Le Anticipazioni su questa nuova settimana di messa in onda del dating show rivelano che lunedì pomeriggio si partirà con un nuovo appuntamento dedicato al trono over di cui in queste ore sono state svelate le prime Anticipazioni sul sito web WittyTv. Protagonista sarà ancora una volta Gemma ...

Uomini e Donne Over - Riccardo Guranieri : La LETTERA e Le Parole Dedicate ad Ida Platano! : A Uomini e Donne Over Riccardo Guarnieri ha letto davanti a tutti la Lettera d’amore scritta per Ida Platano, ma in pochi hanno compreso il contenuto visto che lui spesso si interrompeva per l’emozione. Ecco tutte le Parole di Riccardo per Ida! Uomini e Donne: Riccardo Guarnieri si apre e legge alla sua amata, Ida Platano, una lunga Lettera d’amore. Parole che non le ha mai detto! Durante le ultime puntate Uomini e Donne ...

U&D - il web contro Ida per la reazione alla LETTERA di Riccardo : 'Fredda come un ghiaccio' : Oggi, martedì 15 ottobre, è andata in onda l'attesissima puntata di Uomini e Donne in cui Riccardo Guarnieri ha letto la lettera d'amore alla ex Ida Platano. Se la dichiarazione commossa del pugliese ha emozionato gran parte dei telespettatori, è la reazione poco calorosa della dama ad aver scatenato una pioggia di commenti negativi da parte di chi solitamente l'ha sempre sostenuta. Ida impassibile alle parole d'amore di Riccardo: il web ...

Uomini e Donne - Riccardo legge LETTERA a Ida : Web furioso con lei - il particolare : Riccardo Guarnieri e Ida Platano, la lettera che commuove a Uomini e Donne Riccardo Guarnieri e Ida Platano sono i protagonisti del momento del Trono Over e la lettura della lettera che lui ha scritto a lei su Canale 5 era un momento che tutti aspettavano: Riccardo infatti non si era mai sbilanciato così tanto […] L'articolo Uomini e Donne, Riccardo legge lettera a Ida: Web furioso con lei, il particolare proviene da Gossip e Tv.

Uomini e donne - la LETTERA di Riccardo per Ida : "Credo di amarti ancora" (VIDEO) : Nella puntata di oggi, martedì 15 ottobre 2019, di Uomini e donne Riccardo ha - faticosamente, per via dell'emozione - letto la missiva scritta per Ida. Il cavaliere del trono over ha ripercorso la storia vissuta con la dama concludendo con una vera e propria dichiarazione d'amore:Sono proprio uno stupido, perché credo di amarti ancora.prosegui la letturaUomini e donne, la lettera di Riccardo per Ida: "Credo di amarti ancora" (VIDEO) pubblicato ...

Riccardo Guarnieri - LETTERA d'amore per Ida Platano/ Uomini e Donne : 'dopo un anno..' : Riccardo Guarnieri e la lettera d'amore per Ida Platano. Grandi emozioni nella puntata odierna del trono over di Uomini e Donne.

Anticipazioni U&D 15 ottobre - Riccardo in lacrime legge la LETTERA d'amore a Ida : I colpi di scena a Uomini e donne non mancano mai e le Anticipazioni sulla prossima puntata del trono over che vedremo in onda oggi 15 ottobre rivelano che ci saranno delle novità che riguarderanno la storia d'amore tra Ida e Riccardo. I due, come ben saprete, hanno scelto di dirsi addio durante l'estate, ma quest'autunno si sono ritrovati nello studio della trasmissione di Maria De Filippi e, a quanto pare, tra di loro non sarebbe ancora finita ...

Spoiler Uomini e Donne : Riccardo si dichiara a Ida con una LETTERA - Armando furioso : Le anticipazioni sulle registrazioni che ci sono state una settimana fa, informano il pubblico dell'inaspettato gesto che Riccardo ha fatto nei confronti di Ida. Dopo aver saputo che l'ex fidanzata ha baciato il "rivale "Armando, Guarnieri si è fatto coraggio e si è dichiarato a lei con una lettera che ha fatto commuovere tutti. Ida e Riccardo: colpo di scena nel Trono Over Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri, a quasi un ...

Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 11 Ottobre 2019 : La LETTERA di Riccardo a Ida! : Colpo di scena nella Puntata di Oggi di Uomini e Donne Over. Riccardo Guarnieri ha scritto una romantica Lettera a Ida Platano, nella quale confessa di essere ancora innamorato di lei. La dama, dopo avere ascoltato la dichiarazione del suo ex, si scioglie in lacrime. Ecco cosa succede Oggi a Uomini e Donne Over. Cosa ne pensate del gesto di Riccardo? L'articolo Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 11 Ottobre 2019: La Lettera di Riccardo a Ida! ...

Anticipazioni U&D - Riccardo ritorna da Ida con una LETTERA d'amore : lei si commuove : Tra Riccardo e Ida, la coppia nata a Uomini e donne trono over, non sarebbe finita del tutto. Gli spoiler che arrivano dall'ultima registrazione del programma di Maria De Filippi rivelano che il cavaliere ha deciso di non stare a guardare la nascita della nuova coppia composta da Ida e Armando ed è intervenuto in prima persona affinché potesse nuovamente conquistare il cuore della sua ormai ex fidanzata. E i colpi di scena non sono mancati: ...

Gossip U&D - Ida e Riccardo di nuovo assieme dopo la LETTERA d'amore : avvistati a Brescia : Per una delle coppie più amate di Uomini e donne è tornato di nuovo il sereno. Stiamo parlano di Ida e Riccardo, protagonisti indiscussi di questo inizio di stagione della trasmissione condotta da Maria De Filippi. I due, infatti, dopo essersi detti addio durante la stagione estiva, pare che abbiano intenzione di provare a recuperare nuovamente i cocci della loro storia d'amore. Nel corso dell'ultima registrazione del trono over c'è stato il ...

Ida e Riccardo oggi - la coppia beccata insieme : la LETTERA d’amore ha funzionato : Riccardo Guarnieri e Ida Platano, la coppia oggi è felice Sembrava che la loro storia non avrebbe mai dovuto conoscere il lieto fine e invece, stando almeno alle ultime foto pubblicate da Giuseppe Porro, Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono felici di essere usciti da Uomini e Donne Over e di aver iniziato a frequentarsi […] L'articolo Ida e Riccardo oggi, la coppia beccata insieme: la lettera d’amore ha funzionato proviene da Gossip ...

Anticipazioni Uomini e Donne Over : La LETTERA d’Amore di Riccardo Guarnieri a Ida Platano! : Anticipazioni Uomini e Donne Over: Riccardo Guarnieri si dichiara innamorato di Ida Platano e le legge una Lettera d’amore! Barbara De Santi offende pesantemente Armando Incarnato! Anticipazioni Uomini e Donne Over: forte litigio tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Jean Pierre sempre più lontano dalla torinese! Dichiarazione d’amore in studio! Si sono appena svolte le nuove registrazioni Uomini e Donne Over. Che cosa è avvenuto di ...