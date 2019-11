Leonor di Spagna e le nuove prove da regina stavolta in catalano

Letizia di Spagna in nero stupisce con le piume e cede il rosso a Leonor : Agenda piena per Letizia di Spagna e specialmente per sua figlia Leonor a Barcellona per la consegna dei premi Princesa de Girona. Dopo il primo appuntamento dove la Sovrana ha sfoggiato un tailleur rosso, firmato Roberto Torretta, è obbligatorio il cambio d’abito per la serata di gala. Per quest’occasione Letizia cede il suo colore preferito, il rosso appunto, alla primogenita e si presenta di nuovo in giacca e pantaloni ma questa ...

Letizia di Spagna - la figlia Leonor compie 14 anni e fa tendenza : Letizia di Spagna e Felipe festeggiano i 14 anni della figlia Leonor, Principessa delle Asturie. La ragazza è destinata a diventare Regina ed è già stata messa alla prova con il suo primo discorso ufficiale qualche giorno fa, occasione in cui si è dimostrata più che all’altezza. Per celebrare la primogenita, Letizia ha cancellato gli impegni della giornata, anche se la Principessa e sua sorella Sofia sono impegnate con la scuola. Lo scorso ...

Leonor di Spagna - già si comporta da futura regina : Niente più abiti infantili a sottolineare la giovane età. L’erede al trono di Spagna mostra una maturità insolita per una ragazzina prossima a spegnere le 14 candeline e il cambio look vuole sottolinearlo. Davanti alle telecamere, per pronunciare il suo primo discorso ufficiale al Premio Princesas de Asturias, la futura rehina Leonor è perfettamente disinvolta. Quelle stesse telecamere solo un anno fa ...

Leonor di Spagna - una piccola futura regina al suo debutto ufficiale - : Francesca Rossi La principessa Leonor di Spagna ha tenuto il suo primo discorso pubblico da erede al trono, sotto gli occhi attenti e orgogliosi del re Felipe e della moglie, la regina Letizia e senza dimenticare le sue radici asturiane Il debutto ufficiale a Oviedo della principessa Leonor di Spagna è stato un successo. L’erede al trono ha tenuto il suo primo discorso al premio "Principessa delle Asturie", nel Teatro Campoamor e ...

Leonor di Spagna è cresciuta : il debutto da principessa. La figlia di Felipe e Letizia Ortiz ruba la scena : cresciuta lontana dai riflettori insieme alla sorella minore Sofia, Leonor di Spagna, la primogenita del re Felipe VI e Letizia Ortiz, ha fatto il suo debutto in società. Il 31 ottobre compirà 14 anni e per l’erede al trono è tempo di primi impegni ufficiali. Per la prima volta, infatti, Leonor ha partecipato al Premio Principessa delle Asturie. Anche il ruolo pubblico del padre Felipe iniziò alla stessa età. Lei, viso da bambola e ...

Lo scorso settembre Leonor di Spagna è tornata a scuola come una qualsiasi ragazzina della sua età. Ma a differenza ...