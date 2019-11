Lecce | poliziotto scopre giro criminale mentre fa footing

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 5 novembre 2019) Emanuela Carucci È stato ritrovato in un casolare abbandonato un borsone con dentro tre pistole e un kalashnikov con relative munizioni. Ora gli investigatori sono alla ricerca dei responsabili Tre pistole e un kalashnikov perfettamente funzionanti e pronti per essere utilizzati con tanto di munizionamento. È quanto ritrovato dagli agenti della questura nelle campagne di, nella zona di San Cataldo, in un casolare abbandonato.A segnalare ai poliziotti le armi è stato un altro agente che, fuori dal turno di servizio,facevain campagna, ha notato tre giovani, si presume stranieri, che scavalcavano il muro di recinzione di una proprietà reggendo in mano un borsone di grosse dimensioni di colore nero. Ilha dato l'allarme chiamando i colleghi del 113.Gli agenti giunti sul posto, dopo aver messo al setaggio l’intero perimetro della proprietà hanno ...

PrinceAndCrown : Poliziotto fa footing e nota movimenti sospetti nel casolare: scoperto deposito di armi - LeccePrima : Poliziotto fa footing e nota movimenti sospetti nel casolare: scoperto borsone con armi - news24_city : Infastidisce viaggiatori e rompe il naso a poliziotto sul treno Lecce-Roma: arrestato -