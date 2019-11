Le loot box rientrano nel gioco d' azzardo | almeno secondo gli sviluppatori dello shooter

Star Wars : Battlefront - nonostante le polemiche sulle loot box - ha avuto comunque successo : La serie Star Wars: Battlefront di Electronic Arts ha avuto un enorme successo commerciale, nonostante tutto il clamore causato dalle loot box e le microtransazioni. L'editore ha infatti confermato nel suo ultimo rapporto che Star Wars: Battlefront del 2015 ed il sequel Battlefront II del 2017 hanno venduto complessivamente 33 milioni di unità.Non sono stati forniti dettagli sul modo in cui i numeri delle vendite sono suddivisi per titolo. ...

Counter Strike GO : Valve blocca la vendita delle key delle loot box per contrastare il riciclaggio di denaro : A partire da oggi le key per le loot box di Counter Strike GO non saranno più vendibili sullo Steam marketplace, questo perché pare che alcuni gruppi di criminali stiano approfittando dell'ecosistema per riciclare denaro sporco. A partire da oggi quindi ogni key acquistata sarà permanentemente legata ad un preciso account.Di seguito vi riportiamo il comunicato inoltrato poco fa da Valve ai giocatori:"Perchè questa modifica? In passato molte ...

In UK "le loot box devono essere classificate come gioco d'azzardo" : Le loot box devono essere classificate come gioco d'azzardo, insiste un nuovo report in UK.Nel report intitolato Gaming The System il commissario per l'infanzia per l'Inghilterra Anne Longfield chiede alle autorità di includere le loot box nella legislazione sul gioco d'azzardo. Inoltre, sollecita anche i giochi a introdurre limiti di spesa giornaliera per frenare le spese."I bambini ci hanno detto che temono di giocare d'azzardo quando ...

Call of Duty : Modern Warfare dice no alle loot box ma non rinuncia ai Battle Pass : Gli sviluppatori lo avevano già sottolineato ma pochi ci credevano davvero. Ora però ci troviamo di fronte a un ulteriore dichiarazione che sembra fare chiarezza una volta per tutte: il sistema di monetizzazione di Call of Duty: Modern Warfare non dovrebbe basarsi in alcun modo sulle loot box.La conferma arriva da Activision, con la compagnia che a quanto pare ha deciso di guardare al sistema di titoli come Fortnite per confezionare un modello ...

Call of Duty : Modern Warfare non avrà loot box e casse premio - parola di Infinity Ward : La questione loot box torna prepotentemente a far parlare di sé, soprattutto per quanto riguarda i giochi di prossima uscita e tra questi vi è Call of Duty: Modern Warfare che, stando alla dichiarazione dello studio di sviluppo, non avrà né loot box e né casse premio.Joel Emslie, art director dello studio di Infinity Ward, si è rivolto alla community di Reddit per fare chiarezza su questo punto. In precedenza, Emslie ha dichiarato che Modern ...

The loot box è il documentario che mostra come le industrie guadagnano attraverso le microtransazioni : Da qualche tempo a questa parte si parla sempre di più di microtransazioni tanto che l'argomento è stato discusso anche da molti governi europei. Attualmente però Fine Production sta lavorando ad un vero e proprio documentario sulle Loot box che racconta il mondo delle microtransazioni e del guadagno che le società videoludiche ricavano.Il caso delle microtransazioni, come riporta appunto Fine Production, comincia con Star Wars: Battlefront II ...

Rocket League sostituirà le loot box con il sistema dei "Blueprints" : Poiché sono state numerose volte oggetto di discussione (e anche perché stanno diventando sempre più illegali in alcuni luoghi, in particolare in Europa), ad agosto Psyonix ha deciso di sbarazzarsi delle loot box in Rocket League. Le loot box saranno sostituite dal sistema dei "Blueprints".Attualmente le loot box di Rocket League arrivano alla fine delle partite, ma devono essere sbloccate con keys ottenibili con soldi veri. A partire da ...

loot box sotto attacco della Chiesa anglicana : La questione “casse premio sì – casse premio no” sembra proprio destinata a non trovare una soluzione definitiva viste le voci coinvolte a vario titolo nel dibattito. Di certo c’è che attorno ad un ipotetico tavolo delle trattative troveremmo diversi soggetti, dalle aziende proprietarie dei titolo messi sul mercato videoludico, alle istituzioni laiche e religiose, ai genitori e alle loro associazioni fino ai giocatori stessi, molti dei ...

Le loot box vengono etichettate come gioco d'azzardo anche dalla Chiesa Anglicana : Non solo il governo inglese, ma questa volta anche la Chiesa Anglicana si scaglia control le loot box e le microtransazioni nei giochi per bambini.La Chiesa li ha specificatamente indicati come dannosi, poiché sostengono che possono portare a cattive abitudini, fino ad arrivare al gioco d'azzardo. Il reverendo Alan Smith è stato chiaro: molte aziende aggiungono le loot box per danneggiare e scommettere sulla vita dei bambini. Il vescovo chiede ...

loot box : EA non è d'accordo con il report del DCMS ma continuerà a dialogare con il governo inglese : EA ha risposto alle richieste del governo britannico di vietare le Loot box nei giochi per bambini e di introdurre una regolamentazione sulla controversa meccanica di monetizzazione. Nel rapporto pubblicato in queste ore, il Comitato consiglia inoltre al governo di introdurre una tassa sull'industria dei videogiochi, spingendo inoltre PEGI ad etichettare come "gioco d'azzardo" la presenza di Loot box in alcuni titoli.Tra i giochi presi in esame ...