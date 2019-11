Le leggi della Lega e il marchio infame dell’egoismo territoriale

Luciana Lamorgese incontra le Ong - l'indignazione della Meloni : "Fa accordi con chi viola le leggi italiane" : Luciana Lamorgese ha incontrato le Ong: "Si è tenuto questa mattina al Viminale un incontro tra il ministro dell'Interno e i rappresentanti delle Ong impegnate nelle operazioni di salvataggio in mare dei migranti - fa sapere il Viminale tramite una nota -. La riunione ha rappresentato un primo passo

Italia 5 stelle - Di Maio : “Tre leggi da gennaio. Acqua pubblica - conflitto di interessi e via le nomine della sanità dalle mani delle Regioni” : Acqua pubblica, il conflitto di interessi e “via le nomine dei vertici della sanità dalla mani delle Regioni”. Sono queste le tre proposte di legge su cui il Movimento 5 stelle lavorerà a partire da gennaio prossimo. L’annuncio è stato fatto dallo stesso Luigi Di Maio, chiudendo la due giorni di Italia 5 stelle a Napoli. Il capo politico del Movimento, in un lungo intervento davanti ai suoi attivisti, ha parlato di quali ...

M5s - Casaleggio : “Ex ministri hanno sbagliato a non partecipare alla nostra festa. Spero alleanza con Pd più solida della precedente” : “Gli ex ministri assenti? Secondo me hanno sbagliato, avrebbero dovuto partecipare a questa grande festa del Movimento”. Lo ha detto il presidente dell’Associazione Rousseau Davide Casaleggio a Italia 5 stelle, rispondendo ai cronisti sulla scelta di Giulia Grillo e Barbara Lezzi di non partecipare alla festa del Movimento 5 stelle L'articolo M5s, Casaleggio: “Ex ministri hanno sbagliato a non partecipare alla nostra ...

Accordo TIMVISION – Chili - prezzi scontati per i film della piattaforma di noleggio : Accordo TIMVISION Chili tanti film a prezzi scontati pagati direttamente in bolletta Si amplia sempre più la partnership tra TIM e Chili, arriva un nuovo Accordo tra TIMVISION Chili che si aggiunge alla possibilità già offerta ai clienti TIM tramite TIM Party di avere una Welcome Gift Card per Chili con un bonus per guardare i film della piattaforma di streaming. A conferma della volontà di TIMVISION e del suo Box Tv di diventare un luogo di ...

"Speriamo che il Pd sia più affidabile della Lega" - dice Casaleggio : In un intervista al Corriere della Sera, Davide Casaleggio, figlio ed erede di Gianroberto, presidente dell'Associazione Rousseau, afferma che Luigi Di Maio “è il capo politico del Movimento ed è stato confermato pochi mesi fa dalla stragrande maggioranza dei nostri iscritti con un voto online su Rousseau, così come è stata approvata la sua proposta di costituire un team del futuro”. E a tale proposito, prosegue Casaleggio, “Stiamo ultimando i ...

Riace - il parere del ministero sul sindaco Trifoli : “Era ineleggibile al momento della candidatura” : Il sindaco di Riace Tonino Trifoli era ineleggibile in quanto dipendente del Comune nel momento in cui si è candidato. Lo ha scritto il ministero dell’Interno in una nota inviata alla Prefettura di Reggio Calabria il 13 settembre 2019. A pochi giorni dall’udienza sull’ineleggibilità del sindaco, che si terrà davanti al Tribunale di Locri, infatti, arriva il parere del ministero “sulla sussistenza della causa ostativa all’espletamento del mandato ...

Volley - finito l’incubo di Alessia Orro : arrestato lo stalker della palleggiatrice azzurra : L’incubo è finalmente finito per Alessia Orro. La palleggiatrice della Nazionale era da tempo perseguitata da uno stalker che non le dava pace: la seguiva da mesi, la contattava sui social network, la seguiva alle partite e agli allenamenti con Busto Arsizio. Una vera e propria ossessione che fortunatamente è finita ieri quando la Polizia di Busto Arsizio ha arrestato Angelo Persico, un professionista novarese di 53 anni. L’uomo, ...