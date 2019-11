Le big d’Europa in sofferenza | tra squadre in crisi ed altre altalenanti | poche certezze

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 5 novembre 2019) In attesa delle partite di Champions League, è arrivato il momento dei bilanci dopo l’ultima giornata dei campionati europei, è una stagione strana per quanto riguarda i vari tornei conche sembrano in grande forma. Pochi club sono stati fino al momento convincenti, in grande forma sicuramente il Liverpool, i Reds si sono confermati dopo la vittoria della Champions League della scorsa stagione ed adesso l’intenzione è vincere anche in Premier League, impresa che ormai manca da troppi anni, la squadra di Klopp non ha ancora perso, gioca un calcio spettacolare grazie ad un gruppo che ormai si conosce a meraviglia. In parte bene il Manchester City che però non riesce ad essere costante, in grande ripresa il Chelsea mentre la vera sorpresa fino al momento è il Leicester che sogna di ripetere l’impresa con Ranieri, non sarà di certo facile ma le Foxes ...

cn1926it : #Haaland al #SanPaolo: tutte le big d’#Europa lo vogliono. La storia - caterinacorda1 : RT @FabrizioDalCol: Sto pensando alla risate che fanno tutti i big d'Europa. Invece di fare come loro, che mettono col culo per teraa la Ue… - seneca4949 : RT @FabrizioDalCol: Sto pensando alla risate che fanno tutti i big d'Europa. Invece di fare come loro, che mettono col culo per teraa la Ue… -