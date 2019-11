Lavoro alle donne e credito | ecco i due assi del piano di rilancio del Sud

Sì alle telecamere nascoste sul posto di Lavoro : "Non violano la privacy - licenziamenti giusti" : La Corte europea dei diritti umani dà ragione a una catena di supermercati spagnoli che grazie ai video di sorveglianza...

Italia 5 stelle Napoli - Grillo : “Stiamo dando la narrazione al Pd - è meraviglioso”. Di Maio : “Non scapperemo dalle promesse”. Conte : “Mio partito? Lavoro benissimo con M5s” : “Basta essere arrabbiati, ora carichiamoci il Movimento sulle spalle. Non scapperemo dalle promesse, noi siamo la terza via”. Luigi Di Maio si è presentato davanti ai 5mila e 500 attivisti dell’Arena Flegrea di Napoli e, nella serata più importante di Italia 5 stelle (che secondo gli organizzatori oggi ha visto 25mila ingressi), ha esordito facendo gli auguri di buon compleanno ai suoi. E, in un momento molto delicato per il ...

Bellissima modella lascia il suo Lavoro per essere un’eremita allevatrice di pecore - meglio un trattore che un marito : La bella Heida Asgeirsdottir, ha voluto lasciare il mondo dorato delle sfilate di moda per una vita più semplice e piena di sacrifici. Heida ora è un’eremita allevatrice di pecore in un posto difficile da raggiungere in Irlanda. L’allevamento dell’ex modella si trova in una zona molto selvaggia dell’Irlanda tra le colline incontaminate dello stupendo paese del Regno Unito. La donna ora fa un turno di lavoro di 12 ore e ha come ...

Messina. Morto in un incidente Luciano Galletta : aveva appena finito il suo turno di Lavoro : Luciano Galletta è Morto nella notte dopo il violento impatto della moto da lui guidata contro un mezzo di Messina

Formula 1 – Vettel si lascia alle spalle la Russia : giornata di Lavoro a Maranello in vista del Giappone : Vettel a Maranello per una giornata di lavoro al simulatore in vista del Gp del Giappone Dopo l’amara delusione del Gp di Sochi, la Ferrari non ha intenzione di gettare la spugna, consapevole di poter dare filo da torcere alla Mercedes. Le vittorie di Spa, Monza e Singapore hanno dato la carica giusta al team di Maranello per continuare a far paura alle Frecce Argento, nonostante la delusione russa. Photo4/LaPresse Per preparare al ...

Ciclismo - Mondiali 2019 - Filippo Ganna : “Mai avrei pensato alla medaglia. Finalmente viene premiato il Lavoro fatto e alle Olimpiadi…” : Filippo Ganna ha conquistato una splendida medaglia di bronzo nella cronometro dei Mondiali 2019 di Ciclismo nello Yorkshire (Gran Bretagna). Il campione italiano di specialità ha realizzato una grandissima prova sul percorso di 54 km da Northallerton ad Harrogate, riuscendo così a salire sul podio iridato anche su strada, dopo le tante medaglie ottenute su pista. Un risultato eccellente e che va ben oltre le aspettative, ma è solo il punto di ...

Cgil - alle giornate del Lavoro l’incontro tra Conte e Landini : “Il governo tirerà fuori un piano industriale chiaro per l’Italia” : “Soprattutto nel Sud un arretramento industriale significa non recuperare più i posti: il governo deve assolutamente trovare tutti gli strumenti per fronteggiare le crisi aziendali. Dobbiamo rassicurare il sistema industriale: il governo deve tirar fuori un piano industriale per l’Italia. Delle volte è mancata la chiarezza sugli investimenti industriali. Non possiamo permetterci di affidarci ogni anno a segnali contradditori”. Lo ...

Alzheimer - studio Lavoro ed esperienze : anche così ci si può difendere dalle demenze : Alzheimer colpisce circa 40 milioni di persone nel mondo, di cui un milione solo in Italia. Oggi le terapie possono solo in parte mitigare i sintomi, ma non hanno alcun impatto sulla sua evoluzione. Livello di istruzione, status socioeconomico e lavorativo, conoscenza di più lingue, nonché ricchezza delle esperienze nel corso della vita possono costituire una sorta di tesoro di per in qualche modo cercare di difendersi dalle demenze. Una ...

Conte - Provenzano - Bellanova e Boccia alle Giornate del Lavoro della Cgil a Lecce : Lavoro, imprenditoria e futuro. Ruotano attorno a questi tre cardini le Giornate del Lavoro, organizzate dalla Cgil a Lecce dal 20 al 22 settembre. Tre giorni di incontri e dibattiti tra lavoratori e politica, imprenditoria e informazione. Al centro dell’evento, il cui titolo è “Il cambiamento è”, i temi dei diritti, la contrattazione, lo sviluppo sostenibile, la democrazia e lo sviluppo del territorio, ...

Morti sul Lavoro - operaio di 67 anni perde la vita cadendo da un tetto alle isole Tremiti : Un operaio è morto sull’isola di San Domino, nell’arcipelago delle Tremiti, cadendo dal tetto di un immobile. L’uomo, 67 anni, era originario di Termoli, in provincia di Campobasso. Secondo quanto appreso finora, stava installando una grondaia quando ha perso l’equilibrio cadendo da circa 4 metri. Insieme al personale del 118 che ha provato a soccorrere l’uomo, sul posto è arrivato anche il personale dello Spesal ...

Samara Challenge - donna aggredita mentre torna da Lavoro : la 45enne in ospedale : Samara colpisce ancora. Proprio ora che la moda della strana Challenge sembrava essere terminata, un altro episodio di cronaca torna a far parlare del celebre personaggio di The Ring. Nella notte...