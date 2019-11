Landini:applicare"scudo"a ArcelorMittal

Il Governo "deve togliere ogni alibi afacendol'accordo a suo tempo firmato",quindi va ripristinata l'immunità penale, in modo tale che non ci dovrà essere alcun licenziamento da parte dell'azienda. Lo ha detto il leader della Cgil,,intervistato da Rai Radio1."E'necessario che il governo torni con chiarezza a quanto convenuto concon l'accordo di settembre, secondo la logica che non si può imputare a loro cose fatte prima".Nel pomeriggio incontro sindacati con ad Morselli.(Di martedì 5 novembre 2019)