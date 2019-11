Landini | Cassa Depositi e Prestiti sia garante dello Stato per l' Ilva

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 5 novembre 2019) “Noi stiamo chiedendo che venga applicato l’accordo. Quindi il governo tolga dal tavolo qualsiasi alibi sulle questioni penali e allo stesso tempo chiediamo che ArcelorMittal non faccia la furba”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil Mauriziodopo il vertice di ieri sera a Palazzo Chigi sulla decisione della multinazionale di rescindere il contratto con lo stabilimento di Taranto.“Noi diciamo inoltre che sarebbe utile un ingresso pubblico, che può essere Cdp. Si potrebbero così introdurre nuovi elementi di garanzia per il governo e per ArcelorMittal”, ha aggiunto.“Per dare maggiore garanzia, chiediamo che ci sia una presenza pubblica nell’Ex” così da “fare investimenti e non licenziare nessuno. In questo modo si toglie ogni alibi”.“Abbiamo chiesto al governo di aprire ...

