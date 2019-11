L' allarme di 11mila ricercatori | La Terra è in piena emergenza climatica

La Terra è in piena “emergenza climatica” : allarme di 11mila ricercatori : La Terra è in piena “emergenza climatica“: senza profonde e durature trasformazioni nelle attività umane che contribuiscono alle emissioni di gas serra e ai cambiamenti climatici, saranno inevitabili “indicibili sofferenze umane“. L’allarme viene lanciato da oltre 11mila ricercatori di 153 Paesi (tra cui 250 italiani), in uno studio pubblicato su BioScience, e si basa sull’analisi di 40 anni di dati ...