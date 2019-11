L’addio definitivo di ArcelorMittal all’ex Ilva | anche con scudo penale impossibile

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 5 novembre 2019) “In ogni caso,se la protezione legale fosse ripristinata, non sarebbe possibile eseguire il contratto” in quanto c'è la possibilita” che, per un provvedimento dell”autorita” giudiziaria di Taranto, venga di nuovo spento l”altoforno 2 e “in tal caso dovrebbero essere spentigli altiforni 1 e 4 in quanto, per motivi precauzionali, sarebbero loro egualmente applicabili le prescrizioni” del tribunale sull”automazione degli altiforni. Quindi il contratto sull'diandrebbe considerato “risolto”. E' quanto si legge nell'atto di citazione diall'in amministrazione straordinaria - depositato al tribunale di Milano. I legali dicome prima richiesta al tribunale di Milano fanno quella di dichiarare sciolto il contratto per l'di Taranto in quanto venendo meno la protezione legale,ha legittimamente esercitato il ...

