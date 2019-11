«La vita bugiarda degli adulti» | il nuovo libro di Elena Ferrante in 5 punti

Fonte : vanityfair

(Di martedì 5 novembre 2019): «mistero svelato su chi è»: «mistero svelato su chi è»: «mistero svelato su chi è»: «mistero svelato su chi è»: «mistero svelato su chi è»: «mistero svelato su chi è»: «mistero svelato su chi è»: «mistero svelato su chi è»: «mistero svelato su chi è» È bello tornare a Napoli, nella Napoli di, cinque anni dopo la conclusione del ciclo di quattro libri, quello dell’Amica geniale, che ha, inaspettatamente, riportato l’Italia al centro del discorso letterario mondiale. In questo lustro, meno di duemila giorni, sono successe moltissime cose: laFever ha contagiato 48 Paesi, le copie vendute sono state 12 milioni, si è speculato fino alla noia sulla vera identità dietro allo pseudonimo della scrittrice e il regista Saverio ...

Corriere : Elena Ferrante e «La vita bugiarda degli adulti»: in anteprima la recensione del nuovo romanzo - marsupilamima2 : RT @paoloigna1: Elena Ferrante, la recensione in anteprima del nuovo libro «La vita bugiarda degli adulti» - paoloigna1 : Elena Ferrante, la recensione in anteprima del nuovo libro «La vita bugiarda degli adulti» -