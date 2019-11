La Turchia ha arrestato la sorella di al Baghdadi | “Fonte di informazione sulle strategia

Turchia - scienziato rivela il legame tra inquinamento e cancro ma viene arrestato : “ha divulgato info riservate” : Uno scienziato turco è stato condannato oggi a 15 mesi di carcere per aver rivelato i rischi di cancro causati dall’inquinamento tossico nella Turchia occidentale, secondo un giornalista dell’agenzia France Presse sul posto. La corte di Istanbul ha condannato Bülent Sik per “divulgazione di informazioni riservate”, un verdetto che Amnesty International ha definito una “parodia della giustizia”. Sik ha rivelato ...